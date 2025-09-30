DeepSeek: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εφαρμογή chatbot AI

Η DeepSeek, ένα κινεζικό εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης που προήλθε από την High-Flyer Capital Management, έγινε διεθνώς γνωστή όταν η εφαρμογή chatbot της κατέκτησε την κορυφή των καταστημάτων εφαρμογών.

Η High-Flyer, ιδρυθείσα από τον Liang Wenfeng, ξεκίνησε ως hedge fund με χρήση αλγορίθμων AI και το 2023 δημιούργησε το DeepSeek ως ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας. Από νωρίς, η DeepSeek ανέπτυξε δικές της υποδομές δεδομένων, αλλά αντιμετώπισε περιορισμούς λόγω των αμερικανικών απαγορεύσεων σε ισχυρά τσιπ, χρησιμοποιώντας τελικά τις «περιορισμένες» εκδόσεις H800 της Nvidia.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε νεανικό και εξειδικευμένο προσωπικό, προσλαμβάνοντας τόσο διδακτορικούς ερευνητές όσο και ειδικούς εκτός πληροφορικής. Τα πρώτα της μοντέλα (DeepSeek Coder, LLM και Chat) παρουσιάστηκαν το 2023, αλλά η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με το DeepSeek-V2, που προσέφερε υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος.

Το V3 (Δεκέμβριος 2024) και το συλλογιστικό μοντέλο R1 (Ιανουάριος 2025) ενίσχυσαν περαιτέρω τη φήμη της. Το R1 επιδιώκει μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω ελέγχου γεγονότων, αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο επεξεργασίας. Ωστόσο, όλα τα μοντέλα υπόκεινται σε κινεζική κρατική εποπτεία, με περιορισμούς σε πολιτικά ευαίσθητα θέματα.

Η χρήση της πλατφόρμας εκτινάχθηκε, με δεκάδες εκατομμύρια επισκέψεις, αν και παραμένει πολύ πίσω από το ChatGPT. Τα μοντέλα διατίθενται με άδειες που επιτρέπουν εμπορική αξιοποίηση και ήδη έχουν παραχθεί εκατοντάδες παράγωγα έργα στην πλατφόρμα Hugging Face. Η επιθετική τιμολόγηση και η στρατηγική κόστους της DeepSeek έχουν αναστατώσει την αγορά, πιέζοντας ανταγωνιστές όπως η ByteDance και η Alibaba.

Η ταχεία άνοδος της εταιρείας προκάλεσε ανησυχίες στη Δύση. Η OpenAI και άλλες εταιρείες αμφισβητούν τη βιωσιμότητά της, ενώ οι ΗΠΑ και χώρες όπως η Νότια Κορέα απαγόρευσαν τη χρήση της σε κυβερνητικές συσκευές. Η Microsoft, αν και φιλοξενεί το DeepSeek στο Azure AI Foundry, απαγορεύει τη χρήση του από υπαλλήλους της λόγω κινδύνων ασφάλειας. Η OpenAI το χαρακτήρισε κρατικά επιδοτούμενο εργαλείο προπαγάνδας και ζήτησε πιθανή απαγόρευση.

Η επιρροή της DeepSeek έγινε αισθητή και στο χρηματιστήριο, συμβάλλοντας στην πτώση της μετοχής της Nvidia. Παράλληλα, η επιτυχία της προβάλλεται ως «ανατροπή» στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και παραμένουν αμφιβολίες για το επιχειρηματικό της μοντέλο.