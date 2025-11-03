«Το Cyberwarfare είναι η εξέλιξη του πολέμου»: Οι νέες απειλές, η ανάγκη για ανθεκτικούς οργανισμούς και ο ρόλος της ΑΙ

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις επανακαθορίζουν το τοπίο της κυβερνοασφάλειας, εντείνοντας τις κρατικά υποκινούμενες επιθέσεις, τις ευπάθειες στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα φαινόμενα κυβερνοπολέμου, διατυπώθηκε στο πλαίσιο του Cyber Security Forum 2025.

Ο Stefano Collini, Project Leader στη Boston Consulting Group, επεσήμανε ότι «οι επιθέσεις ransomware αυξάνονται συνεχώς σε πολλούς κλάδους», τονίζοντας πως «η κυβερνοασφάλεια έχει εξελιχθεί σε ρίσκο πρωταρχικής σημασίας για κάθε βιομηχανία». Αναφέρθηκε σε έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 60% των επιχειρήσεων πέρυσι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσαρμόζονται ρυθμιστικά, ωστόσο υπάρχει υστέρηση στην εφαρμογή.

Από αριστερά: Δημήτρης Ελαφρόπουλος, Data & AI Product Manager, Δημοσιογράφος Δεδομένων, Το Βήμα - Stefano Collini, Project Leader, Boston Consulting Group - Vincent Megaides, Country Director Greece, Cyprus & Malta CEO Thales Hellas - Χρίστος Ονουφρίου, CEO Odyssey Cybersecurity - Νίκος Πέππας, Group CISO, HELLENiQ ENERGY

Από την πλευρά του, ο Vincent Megaides, Country Director Greece, Cyprus & Malta CEO Thales Hellas, υπογράμμισε ότι «η κυβερνοασφάλεια έχει μετατραπεί από τεχνικό ζήτημα σε στρατηγική προτεραιότητα των CEOs» και τόνισε την ανάγκη ύπαρξης σχεδίων για κάθε ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι «κινούμαστε σε ένα πεδίο όπου βλέπουμε μόνο το προοίμιο του τι έρχεται», ζητώντας ευρύτερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συστηματικό testing απειλών.

Το cyberwarfare είναι «η εξέλιξη του πολέμου», είπε ο Χρίστος Ονουφρίου, CEO της Odyssey Cybersecurity, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «φθηνές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές επιθέσεις». Ανέφερε πως οι κρατικοί δρώντες διαθέτουν τα πιο εξελιγμένα μέσα και ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί «την ισχυρότερη δύναμη πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις».

Ο Νίκος Πέππας, Group Chief Information Security Officer της HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι «η γεωπολιτική καθορίζει το πώς θα κινηθούν οι αγορές και οι επιθέσεις του μέλλοντος», ενώ ανέφερε ως ενδεικτικά παραδείγματα κρατικών δρώντων που εξαπολύουν επιθέσεις τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Τόνισε πως οι κρίσιμες υποδομές ενέργειας «παραμένουν στο επίκεντρο των επιθέσεων», ενώ υπογράμμισε και τους κινδύνους από «έμμεσες επιθέσεις» που μπορεί να επηρεάσουν μέσω παράπλευρων απωλειών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 60% των επιχειρήσεων ενσωματώνουν πλέον τα γεωπολιτικά ρίσκα στο πλαίσιο της στρατηγικής κυβερνοασφάλειάς τους.

Ο Raphael Marichez, Chief Security Officer Southern Europe στην Palo Alto Networks, υπογράμμισε τη ραγδαία εξάπλωση της ΑΙ, σημειώνοντας ότι «όλες οι επιχειρήσεις εισέρχονται στη φάση υιοθέτησης μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» και τόνισε «την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας», αναφέροντας ότι κάθε εβδομάδα δημιουργούνται νέες μονάδες άμυνας απέναντι στις απειλές που προέρχονται από την ΑΙ. Αναφέρθηκε επίσης στη «σκιώδη ΑΙ» και στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτή, επισημαίνοντας τη σημασία της καινοτομίας ως προϋπόθεση ασφάλειας.

«Η συζήτηση για την ΑΙ είναι παντού» και οι επιχειρήσεις «οφείλουν να βρίσκονται στην πρωτοπορία της καινοτομίας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα κουλτούρα ανοιχτότητας και ωριμότητας», τόνισε από την πλευρά του ο Γιώργος Παπακυριακόπουλος, Chief Information Security Officer της Skroutz S.A. Ο ίδιος προειδοποίησε για τις δυσκολίες απαγόρευσης της χρήσης εργαλείων που ενδέχεται να ενισχύσουν τους κινδύνους ασφαλείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της ΑΙ με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Αργύρης Τσιγκαλής, Senior Solution Cybersecurity Manager της Siemens A.E., ανέφερε ότι «η παραγωγική ΑΙ έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως», ενώ τόνισε τη σημασία της επερχόμενης agentic AI, που -όπως είπε- «θα αγγίξει τον πυρήνα των βιομηχανικών λειτουργιών».

Ο Λευτέρης Τζελέπης, Chief Information Security Officer για τις Viohalco Companies, επεσήμανε ότι η εφαρμογή της ΑΙ «βοήθησε να καλυφθούν υφιστάμενα κενά», υπογραμμίζοντας πως «η υιοθέτηση πρέπει να γίνεται με προσοχή και στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που εμπλέκει όλους τους εργαζομένους». Τόνισε ότι οι προκλήσεις της ΑΙ συνδέονται με νέα, ακόμη άγνωστα ρίσκα και με φαινόμενα όπως το hallucination, που απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Παράλληλα, στην παρουσίασή του ο Eli Arkush, Principal Solutions Engineer στην Akamai, με τίτλο «Resilient by Design – Building DORA-Ready APIs for a Secure Digital Future», εστίασε στη σύνδεση του Digital Operational Resilience Act (DORA) με την ασφάλεια των APIs, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι πάροχοι ICT υπηρεσιών υπόκεινται πλέον σε κυρώσεις έως 2% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Ο κ. Arkush παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 22.000 οργανισμοί ανέφεραν προβλήματα ασφάλειας APIs το τελευταίο έτος και 23% υπέστησαν παραβίαση, με τις επιθέσεις να αυξάνονται κατά 49% την περίοδο 2023–2024.

Τόνισε ότι η απουσία απογραφής, ο αδύναμος έλεγχος ταυτότητας και η έλλειψη παρακολούθησης αποτελούν κρίσιμες αδυναμίες, ενώ πρότεινε λύσεις μέσω ενεργής δοκιμής, συνεχούς παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις αρχές του DORA, μετατρέποντας τη συμμόρφωση σε στρατηγικό πλεονέκτημα και ενίσχυση εμπιστοσύνης.

Τις συζητήσεις συντόνισε ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος, Δημοσιογράφος που εργάζεται στο Βήμα.