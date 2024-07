Crowdstrike: Σε λειτουργία «σημαντικός αριθμός» συσκευών μετά το ψηφιακό blackout της Microsoft

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike αναφέρει ότι ένας «σημαντικός αριθμός» συσκευών που επηρεάστηκαν από το ψηφιακό blackout της Microsoft την περασμένη Παρασκευή είναι τώρα ξανά σε λειτουργία.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία - γνωστοποίησε έπειτα από την ελαττωματική ενημέρωση ασφαλείας της οποίας προκάλεσε την κατάρρευση υπολογιστών με Microsoft Windows σε όλο τον κόσμο - ότι «συνεχίζει να εστιάζει στην αποκατάσταση όλων των συστημάτων».



Η Microsoft εκτίμησε ότι το περιστατικό, το οποίο περιγράφεται ως μία από τις χειρότερες διακοπές πληροφορικής στην ιστορία, επηρέασε 8,5 εκατ. υπολογιστές σε όλο τον κόσμο.



Αεροδρόμια, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, τράπεζες αναγκάστηκαν να διακόψουν τις λειτουργίες τους. Πτήσεις ακυρώθηκαν, επεμβάσεις αναβλήθηκαν, εκπομπές διακόπηκαν, συναλλαγές μπλοκαρίστηκαν, ενώ ορισμένοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων τους.

CrowdStrike continues to focus on restoring all systems as soon as possible. Of the approximately 8.5 million Windows devices that were impacted, a significant number are back online and operational.



Together with customers, we tested a new technique to accelerate impacted…