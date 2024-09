ChatGPT: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το chatbot με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το ChatGPT, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της OpenAI που παράγει κείμενο, έχει κατακλύσει τον κόσμο από το λανσάρισμά του τον Νοέμβριο του 2022.

Μπορεί να ξεκίνησε ως ένα εργαλείο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της συγγραφής δοκιμίων και κώδικα με σύντομες προτροπές κειμένου αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα «μεγαθήριο» που χρησιμοποιεί πάνω από το 92% των εταιρειών του Fortune 500.

Αυτή η ανάπτυξη έχει ωθήσει την ίδια την OpenAI να γίνει μια από τις πιο διαφημισμένες εταιρείες των τελευταίων χρόνων, όπως αναφέρει το techcrunch. Και η πρόσφατη συνεργασία της με την Apple για την επερχόμενη Apple Intelligence, έδωσε στην εταιρεία ένα ακόμη σημαντικό «όπλο» στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το 2024 κυκλοφόρησε επίσης το GPT-4o, η νέα ναυαρχίδα της OpenAI, το omni μοντέλο της ChatGPT. Το GPT-4o είναι πλέον το προεπιλεγμένο δωρεάν μοντέλο, με δυνατότητες παραγωγής ηχητικών και φωνητικών αποτελεσμάτων. Αλλά, μετά το λανσάρισμα του GPT-4o, η OpenAI έθεσε σε παύση μία από τις φωνές της, την Sky, μετά από ισχυρισμούς ότι μιμείται τη φωνή της Scarlett Johansson στην ταινία «Her».

Η OpenAI αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης του συνιδρυτή και επί μακρόν επικεφαλής επιστήμονα Ιλία Σουτσκέβερ, καθώς η εταιρεία διέλυσε την εσωτερικής της ομάδα, Superalignment. Η OpenAI βρίσκεται, επίσης, αντιμέτωπη με μηνυτήρια αναφορά από εφημερίδες που ανήκουν στην Alden Global Capital, συμπεριλαμβανομένων των New York Daily News και Chicago Tribune, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σε συνέχεια παρόμοιας μήνυσης που κατέθεσαν οι New York Times πέρυσι.

Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα με τις ενημερώσεις και τις κυκλοφορίες των προϊόντων ChatGPT μέχρι και τον Μάιο του 2024.

Σεπτέμβριος 2024

Η OpenAI φτάνει το 1 εκατομμύριο χρήστες επί πληρωμή των προϊόντων της.

Η Volkswagen μεταφέρει το πείραμα του φωνητικού βοηθού ChatGPT σε οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αύγουστος 2024

Η OpenAI συνάπτει συμφωνία περιεχομένου με την Condé Nast.

We’re partnering with Condé Nast to deepen the integration of quality journalism into ChatGPT and our SearchGPT prototype. https://t.co/tiXqSOTNAl — OpenAI (@OpenAI) August 20, 2024

Η OpenAI απαγόρευσε ένα σύμπλεγμα λογαριασμών ChatGPT που παρήγαγε περιεχόμενο σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η OpenAI διαπιστώνει ότι το GPT-4o κάνει μερικές φορές κάποια περίεργα πράγματα, όπως το να μιμείται τη φωνή του ατόμου που του μιλάει ή να φωνάζει τυχαία στη μέση μιας συζήτησης.

Η εφαρμογή ChatGPT για κινητά διανύει τον πιο επικερδή μήνα της.

Η OpenAI θα μπορούσε ενδεχομένως να «πιάσει» τους μαθητές που αντιγράφουν με το ChatGPT

Ιούλιος 2024

Η προηγμένη λειτουργία φωνής του ChatGPT αρχίζει να κυκλοφορεί για ορισμένους χρήστες.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK — OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024

Η OpenAI ανακοινώνει το νέο πρωτότυπο αναζήτησης, SearchGPΤ.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.



We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH — OpenAI (@OpenAI) July 25, 2024

Η OpenAI θα μπορούσε να χάσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με σχετική έκθεση.

Η OpenAI παρουσιάζει το GPT-4o mini.

Η OpenAI συνεργάζεται με το Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos για την έρευνα στις βιοεπιστήμες.

OpenAI and Los Alamos National Laboratory announce partnership to study AI for bioscience research https://t.co/WV4XMZsHBA — OpenAI (@OpenAI) July 10, 2024

Ιούνιος 2024

Η OpenAI κατασκευάζει το CriticGPT για να βρει λάθη στο GPT-4.

We’ve trained a model, CriticGPT, to catch bugs in GPT-4’s code. We’re starting to integrate such models into our RLHF alignment pipeline to help humans supervise AI on difficult tasks: https://t.co/5oQYfrpVBu — OpenAI (@OpenAI) June 27, 2024

H OpenAI συνάπτει συμφωνία περιεχομένου με το TIME.

We’re partnering with TIME and its 101 years of archival content to enhance responses and provide links to stories on https://t.co/LgvmZUae9M: https://t.co/xHAYkYLxA9 — OpenAI (@OpenAI) June 27, 2024

H OpenAI καθυστερεί τη νέα λειτουργία φωνής του ChatGPT.

Το ChatGPT κυκλοφορεί εφαρμογή για Mac.

The ChatGPT desktop app for macOS is now available for all users.



Get faster access to ChatGPT to chat about email, screenshots, and anything on your screen with the Option + Space shortcut: https://t.co/2rEx3PmMqg pic.twitter.com/x9sT8AnjDm — OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024

Η Apple φέρνει το ChatGPT στις εφαρμογές της, συμπεριλαμβανομένης της Siri.

We’re partnering with Apple to integrate ChatGPT into iOS, iPadOS, and macOS—coming later this year: https://t.co/HP77fVO6gA — OpenAI (@OpenAI) June 10, 2024

Η υποεπιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων καλεί τη Σκάρλετ Γιόχανσον να καταθέσει για τη διαμάχη σχετικά με «Sky».

Το ChatGPT αντιμετωπίζει δύο διακοπές λειτουργίας σε μία μόνο ημέρα.

You're not alone, ChatGPT is down once again. pic.twitter.com/Ydk2vNOOK6 — TechCrunch (@TechCrunch) June 4, 2024

Μάιος 2024

Το The Atlantic και η Vox Media συνάπτουν συμφωνίες περιεχομένου με την OpenAI.

I am delighted that @theatlantic now has a strategic content & product partnership with @openai. Our stories will be discoverable in their new products and we'll be working with them to figure out new ways that AI can help serious, independent media : https://t.co/nfSVXW9KpB — nxthompson (@nxthompson) May 29, 2024

Η OpenAI προσλαμβάνει 100.000 εργαζόμενους της PwC γιανα δουλέψουν στο ChatGPT.

Η OpenAI δηλώνει ότι δουλεύει πάνω στον διάδοχό του GPT-4.

Ο πρώην διευθυντής της OpenAI ισχυρίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο έμαθε για το ChatGPT στο Twitter.

Sharing this, recorded a few weeks ago. Most of the episode is about AI policy more broadly, but this was my first longform interview since the OpenAI investigation closed, so we also talked a bit about November.



Thanks to @bilawalsidhu for a fun conversation! https://t.co/h0PtK06T0K — Helen Toner (@hlntnr) May 28, 2024

Τα έσοδα του ChatGPT από την εφαρμογή για κινητά σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση μετά την έναρξη του GPT-4o.

Το OpenAI θα αφαιρέσει τη φωνή της ChatGPT που μοιάζει με τη Scarlett Johansson.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024

Το ChatGPT σας επιτρέπει να προσθέσετε αρχεία από το Google Drive και το Microsoft OneDrive.

We're rolling out interactive tables and charts along with the ability to add files directly from Google Drive and Microsoft OneDrive into ChatGPT. Available to ChatGPT Plus, Team, and Enterprise users over the coming weeks. https://t.co/Fu2bgMChXt pic.twitter.com/M9AHLx5BKr — OpenAI (@OpenAI) May 16, 2024

Η OpenAI συνάπτει συμφωνία για την εκπαίδευση AI σε δεδομένα του Reddit.

We’re partnering with Reddit to bring its content to ChatGPT and new products: https://t.co/xHgBZ8ptOE — OpenAI (@OpenAI) May 16, 2024

Η OpenAI παρουσιάζει το μοντέλο GPT-4o «omni» που τροφοδοτεί τώρα το ChatGPT.

OpenAI demos real-time language translation with its latest GPT-4o model. pic.twitter.com/pXtHQ9mKGc — TechCrunch (@TechCrunch) May 13, 2024