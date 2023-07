ChatGPT: Η Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ διερευνά την OpenAI για πιθανή παραβίαση απορρήτου

Η Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ ερευνά την OpenAI για πιθανή παραβίαση των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, με την απόσπαση προσωπικών δεδομένων και την παραγωγή ψευδών πληροφοριών μέσω του chatbot της, το ChatGPT. Η αμερικανική αρχή ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες από την εταιρεία σχετικά με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, την παραγωγή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι χρήστες.

Σύμφωνα με το CNN, η επιστολή αναφέρει ότι η επιτροπή ερευνά την εταιρεία επειδή τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) της, τα οποία τροφοδοτούν το ChatGPT, ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε «αθέμιτες ή παραπλανητικές» πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ενώ μπορεί να «βλάψουν τη φήμη» των καταναλωτών.

Η έρευνα απειλεί να περιπλέξει τη σχέση της OpenAI με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πολλοί από τους οποίους έχουν εντυπωσιαστεί από την τεχνολογία της εταιρείας και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, επισημαίνει το CNN.

Στην επιστολή της, η Επιτροπή Εμπορίου ζητά από την OpenAI να απαντήσει σε δεκάδες αιτήματα σχετικά με την απόκτηση των δεδομένων που χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της, να παράσχει πληροφορίες για τυχόν καταγγελίες που έχει λάβει από το κοινό και για δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται, καθώς και να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με ένα σφάλμα λογισμικού που προκάλεσε τη διαρροή του ιστορικού συνομιλιών των χρηστών.

Ο Σαμ Άλτμαν εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έρευνα σε ανάρτησή του στο Twitter, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή «δεν θα βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η εταιρεία του θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Εμπορίου.

it is very disappointing to see the FTC's request start with a leak and does not help build trust.



that said, it’s super important to us that out technology is safe and pro-consumer, and we are confident we follow the law. of course we will work with the FTC.