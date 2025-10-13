Cerebras: Προχωρά στην ανάπτυξη υποδομών AI για τα data centers στα Εμιράτα

Η νεοσύστατη εταιρεία που κατασκευάζει τσιπ ΤΝ, Cerebras Systems, σκοπεύει να αναπτύξει την υποδομή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να υποστηρίξει τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης του κράτους του Κόλπου, καθώς και τις αγορές της Ινδίας και του Πακιστάν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Andrew Feldman στο Reuters τη Δευ

«Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα υπάρχουν μεγάλα συγκροτήματα του εξοπλισμού μας εδώ», συμπεριλαμβανομένου «εξοπλισμού αξίας πολλών μεγαβάτ» για το έργο Stargate, δήλωσε ο Feldman, αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των ΗΑΕ για την κατασκευή του μεγαλύτερου συγκροτήματος data center Tεχνητής Nοημοσύνης εκτός ΗΠΑ.

Η Cerebras, με έδρα την Καλιφόρνια, κατασκευάζει τσιπ και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένα για να επιταχύνουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ανταγωνιζόμενη τον ηγέτη του κλάδου Nvidia στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των τσιπ ΤΝ.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της είναι η εταιρεία cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης G42, που υποστηρίζεται από το Αμπού Ντάμπι, η οποία υπέγραψε συμφωνία το 2023 για την απόκτηση υπερυπολογιστών.

Οι προηγούμενες σχέσεις της G42 με την Κίνα έχουν προσελκύσει την προσοχή της Ουάσιγκτον, λόγω ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση του Πεκίνου σε προηγμένα ημιαγωγικά, μεταξύ άλλων μέσω τρίτων όπως τα ΗΑΕ, τα οποία έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις ισχυρές σχέσεις τους με τις ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην τεχνολογία.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Nvidia και η OpenAI, συνεργάζονται με την G42 για την κατασκευή της πρώτης φάσης του Stargate UAE, αλλά εν μέσω αυτών των ανησυχιών για την ασφάλεια, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πηγές.

Οι υπολογιστές που κατασκευάστηκαν από την Cerebras για την G42 έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ, καθώς οι συμφωνίες με τη Μέση Ανατολή απαιτούν άδειες εξαγωγής από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Cerebras υπέβαλε αυτό το μήνα αίτηση για απόσυρση των σχεδίων της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, μετά τη συγκέντρωση 1,1 δισ. δολαρίων.

Μεταξύ των νέων επενδυτών περιλαμβάνεται η 1789 Capital, ένα fund στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι εταίρος.

Ο Φέλντμαν δήλωσε ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την επέκταση της παραγωγής και τη χρηματοδότηση των νέων κέντρων δεδομένων, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των εγκαταστάσεων από έξι σε 12 ή 15 τους επόμενους μήνες.

Η Cerebras εξακολουθεί να έχει την πρόθεση να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, δήλωσε ο Feldman, προσθέτοντας ότι «σκοπεύει να υποβάλει εκ νέου την αίτηση το συντομότερο δυνατό», χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.