Βρετανία: Αυστηρότερα μέτρα για τη χρήση των social media από τους ανήλικους

Ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τις πλατφόρμες των social media προωθεί η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, υποβάλλοντας τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης στην υποχρέωση καταπολέμησης παράνομου υλικού, με κίνδυνο επιβολής προστίμων ή ακόμη και αποκλεισμού.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις «υποχρεώσεις για παράνομο περιεχόμενο» ή «να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παραβίασης του νόμου», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Το CBNC θυμίζει πως η εξέλιξη έρχεται αφού το Λονδίνο επέκρινε σφοδρά το X του Ίλον Μασκ για το σεξουαλικά άσεμνο περιεχόμενο που δημιούργησε το chatbot Grok.

Νωρίτερα, η Ofcom, η αρχή εποπτείας των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με το X, το οποίο φέρεται να διαδίδει σεξουαλικά προκλητικές εικόνες παιδιών και άλλων ατόμων.

«Η δράση που αναλάβαμε εναντίον του Grok έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι καμία πλατφόρμα δεν θα μείνει ατιμώρητη», δήλωσεο Στάρμερ. «Κλείνουμε τα κενά που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο και θέτουμε τις βάσεις για περαιτέρω δράση».

Ο ίδιος μίλησε τη Δευετά α σχετικά με τις νέες εξουσίες, οι οποίες επεκτείνονται στον καθορισμό ελάχιστων ορίων ηλικίας για τις πλατφόρμες social media, στον περιορισμό επιβλαβών λειτουργιών όπως η ατελείωτη κύλιση και στον περιορισμό της χρήσης chatbot AI και της πρόσβασης σε VPN από παιδιά.

Ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα υποχρεώνει τις εταιρείες διατηρούν τα δεδομένα μετά το θάνατο ενός παιδιού, εκτός εάν η διαδικτυακή δραστηριότητα δεν έχει σαφή σχέση με το θάνατο.

«Δρούμε για να προστατεύσουμε την ευημερία των παιδιών και να βοηθήσουμε τους γονείς να πλοηγηθούν στο ναρκοπέδιο των κοινωνικών μέσων» είπε ο Στάρμερ.

Ο Άλεξ Μπράουν, επικεφαλής του τμήματος TMT της δικηγορικής εταιρείας Simmons & Simmons, δήλωσε ότι η ανακοίνωση δείχνει πώς η κυβέρνηση υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση για τη ρύθμιση της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

«Ιστορικά, οι νομοθέτες μας ήταν απρόθυμοι να ρυθμίσουν την τεχνολογία και μάλλον προσπάθησαν να ρυθμίσουν τις περιπτώσεις χρήσης της, και για καλό λόγο» σημείωσε στο CNBC.

Είπε ότι οι κανονισμοί που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη τεχνολογία μπορούν να παλιώσουν γρήγορα και να διακινδυνεύσουν να παραλείψουν πτυχές της χρήσης της. Η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη εκθέτει τα όρια του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο οποίος επικεντρώνεται στη «ρύθμιση των υπηρεσιών και όχι της τεχνολογίας» συμπλήρωσε.

Είπε ότι η τελευταία ανακοίνωση του Στάρμερ έδειξε ότι η βρετανική κυβέρνηση ήθελε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους «που προκύπτουν από το σχεδιασμό και τη συμπεριφορά των ίδιων των τεχνολογιών, και όχι μόνο από το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες ή τις λειτουργίες της πλατφόρμας», πρόσθεσε.