Βρετανία: Αστυνομικοί ΑΙ «περιπολούν» στους δρόμους - Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

Επιστημονική φαντασία μοιάζει το εγχείρημα με τους αστυνομικούς AI που ήδη «περιπολούν» στους δρόμους της Βρετανίας με τους ειδικούς να αναμένουν περισσότερες εξελίξεις στο μέλλον.

Ο Jake Hufurt, επικεφαλής έρευνας και ερευνών στο Big Brother Watch, προειδοποίησε τη MailOnline: «Υπνοβατούμε σε ένα αστυνομικό κράτος υψηλής τεχνολογίας».

Η ζωντανή αναγνώριση προσώπου, όπως υποδηλώνει και το όνομα, επιτρέπει στην αστυνομία να αναγνωρίζει τα καταζητούμενα άτομα ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος σε πραγματικό χρόνο.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί μια σειρά από κάμερες για να καταγράψει το πρόσωπο οποιουδήποτε περνάει από μια καθορισμένη ζώνη.

Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος συγκρίνει τα πρόσωπα όσων περπατούν μπροστά από την κάμερα με μια «λίστα παρακολούθησης» καταζητούμενων εγκληματιών και δημιουργείται ειδοποίηση, εάν η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιον που να ταιριάζει με την περιγραφή κάποιου εγκληματία.

Από το 2015, αρκετές αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία σε δημόσιους χώρους ως μέρος πιο στοχευμένων καταστολών και σε εκδηλώσεις που υπάρχει πολύς κόσμος και είναι δύσκολη η αστυνόμευση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και η Αστυνομία της Νότιας Ουαλίας είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της νέας τεχνολογίας.

Μόνο φέτος η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας έχει ήδη αναπτύξει οκτώ ζωντανές ζώνες αναγνώρισης προσώπου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ένα παιχνίδι, το Six Nations και μια συναυλία του Bruce Springsteen.

Συνολικά, οι κάμερες αυτές σάρωσαν τα πρόσωπα 156.032 ατόμων στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου και οδήγησαν σε μία μόνο σύλληψη. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος αναζητούνταν για σεξουαλικά αδικήματα και εντοπίστηκε από τις κάμερες την ημέρα της στέψης. Ο δράστης οδηγήθηκε στη συνέχεια στη φυλακή.

Εν τω μεταξύ, η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ήδη εφαρμόσει ζωντανή αναγνώριση προσώπου 73 φορές φέτος, καταγράφοντας 146.157 πρόσωπα, που οδήγησε σε 209 συλλήψεις.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Αρχηγού της Εθνικής Αστυνομίας είπε στη MailOnline: «Η αστυνόμευση βρίσκεται σε μια περίοδο προκλήσεων και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες στις δυνάμεις να δοκιμάσουν νέες ιδέες, να είναι δημιουργικοί και να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να είναι πιο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του εγκλήματος».

Ωστόσο, ομάδες πολιτικών ακτιβιστών έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία είναι υπερβολικά επεμβατική.

👮‍♂️How AI cops are already patrolling Britain's streets



"The use of AI in UK policing is growing and this comes with serious risks, from wrongful facial recognition stops to crude profiling of people as potential offenders" - @JHurfurt



READ⤵️https://t.co/woITlu4XaU pic.twitter.com/RhjNI0IXCM