Blue Origin: Το πρώτο βίντεο με το 11μελες γυναικείο πλήρωμα μέσα από τον πύραυλο στο διάστημα (vid)

Τη Μεγάλη Δευτέρα (14/04) πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του πυραύλου της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος στο διάστημα, μια διαδρομή 11 λεπτών και απόστασης 100 χιλιομέτρων από τη Γη.

Στην αποστολή αυτή προς το διάστημα συμμετείχαν μόνο γυναίκες και συγκεκριμένα η Κέιτι Πέρι, η σύζυγος του Τζέφ Μπέζος, η Λόρεν Σάντσεζ, η Γκέιλ Κινγκ, η Αμάντα Νγκουιέν, η Κέρι Φλιν και η Αϊσα Μπόου. Επικεφαλής της αποστολής ήταν η σύντροφος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στο Δυτικό Τέξας, στο πλαίσιο της αποστολής NS-31 του προγράμματος New Shepard της Blue Origin. Ο πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κατακόρυφα και η κάψουλα αποσπάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, προτού επιστρέψει στη Γη.

Οι έξι γυναίκες πέρασαν τρία λεπτά σε μηδενική βαρύτητα, με την Blue Origin να δημοσιεύει το πρώτο βίντεο στο οποίο βρίσκονται σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Σε αυτό, η Κέιτι Πέρι κρατά μία μαργαρίτα που είχε μαζί της για την κόρη της, ενώ η επιστήμονας της NASA Αϊσά Μπόου, κρατούσε τη σημαία από τη χώρα καταγωγής της, τις Μπαχάμες. Τα πλάνα κατέγραψαν την σκηνοθέτη Κεριάν Φλιν να κοιτάζει έξω από το παράθυρο, ενώ η ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα Αμάντα Νγκουίνε φαινόταν να χαμογελάει, καθώς αιωρούνταν.

"Take up space!"



A daisy for Daisy, a Bahamas patch and a shoutout to Vietnam — here are the ways Blue Origin’s first all-women crew celebrated their moment in space, bringing their loved ones with them from the Earth below. https://t.co/fWre9mBiNZ pic.twitter.com/9DTpQPSYSs