BBC: Η Meta σχεδιάζει τον «αντίπαλο» του Twitter

Η Meta, η εταιρεία που ελέγχει το Facebook, σχεδιάζει μια νέα εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που θα ανταγωνιστεί το Twitter, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Το νέο δίκτυο θα επιτρέπει στους χρήστες να ακολουθούν λογαριασμούς με τους οποίους είναι ήδη συνδεδεμένοι στο Instagram, την εφαρμογή της Meta. Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να φέρουν νέους ακολούθους από άλλες πλατφόρμες όπως το Mastodon.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στο BBC ότι η πλατφόρμα βρίσκεται υπό ανάπτυξη συμπληρώνοντας ότι η νέα εφαρμογή θα κυκλοφορήσει σύντομα, αν και δεν έδωσε ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες φήμες, ίσως ανέβει στο διαδίκτυο στα τέλη Ιουνίου.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη κάποια στιγμιότυπα οθόνης τα οποία παρουσιάστηκαν σε υπαλλήλους, δίνοντας ενδεχομένως μια ιδέα για το πώς θα μοιάζει η εφαρμογή. Πηγές εντός της εταιρείας δήλωσαν στο BBC ότι αυτά τα στιγμιότυπα οθόνης που διέρρευσαν είναι αληθινά.

LEAKED SCREENSHOTS: This is what Instagram’s upcoming Twitter competitor looks like



And its public name could be Threads, based on internal documents pic.twitter.com/T9YVC2PzFa