Barclays: Τα ρομπότ και τα drones μπορούν να ρίξουν το κόστος του delivery στο 1 ευρώ ανά παραγγελία

Τα αυτόνομα ρομπότ και τα drones παράδοσης φαγητού θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος κατά αρκετά δολάρια, φτάνοντας ακόμη και στο 1 δολάριο ανά παραγγελία, μια αλλαγή που θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων στον παγκόσμιο κλάδο παράδοσης φαγητού, ανέφερε η Barclays την Τετάρτη.

Παγκόσμιες πλατφόρμες όπως η DoorDash συνεργάζονται με εταιρείες αυτόνομων παραδόσεων κυρίως μέσω ρομπότ παράδοσης πεζοδρομίου (SDR) και drones για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους, κάτι που, σύμφωνα με την Barclays, σηματοδοτεί μια «σαφή στρατηγική στροφή».

Το κόστος της αυτόνομης παράδοσης κυμαίνεται σήμερα από περίπου 5 έως 7 δολάρια ανά παραγγελία στις αγορές πρώιμης υιοθέτησης με υψηλό κόστος εργασίας, ανέφερε η βρετανική χρηματιστηριακή εταιρεία, το οποίο είναι 3 έως 4 δολάρια φθηνότερο από την παραδοσιακή παράδοση με διανομέα.

Μακροπρόθεσμα, το κόστος της αυτόνομης παράδοσης θα μπορούσε να μειωθεί σε 1 δολάριο ανά παράδοση, υποδηλώνοντας πιθανή εξοικονόμηση 8 έως 9 δολαρίων, σε σύγκριση με τις τρέχουσες παραδόσεις με διανομείς σε περιοχές με υψηλότερο κόστος εργασίας.

Υποθέτοντας εξοικονόμηση κόστους περίπου 4 δολαρίων ανά παράδοση σε μακροπρόθεσμα επίπεδα διείσδυσης, η Barclays προβλέπει ότι η αυτόνομη παράδοση θα μπορούσε να αποδεσμεύσει περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια παγκόσμια κερδοφορία για τις πλατφόρμες παράδοσης φαγητού.

Η διείσδυση της αυτόνομης παράδοσης βρίσκεται επί του παρόντος σε αρχικό στάδιο, με λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων παραγγελιών παράδοσης φαγητού, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Barclays.

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή εταιρεία αναμένει ότι θα αυξηθεί σε περίπου 2% μέχρι το τέλος της δεκαετίας και θα εκτοξευθεί σε περίπου 10% μέχρι το 2035.

Η Barclays αναμένει ότι η DoorDash και ο κινεζικός ηγέτης στις παραδόσεις φαγητού Meituan θα είναι οι βραχυπρόθεσμοι δικαιούχοι, δεδομένων των πρώιμων εμπορικών εφαρμογών, των επενδύσεων σε επίπεδο πλατφόρμας και της έκθεσης σε υψηλότερο κόστος εργασίας που θα μπορούσε να μετριαστεί μέσω της αυτοματοποίησης.