Atlas: Το ανθρωποειδές ρομπότ με τις κινητικές και ακροβατικές του ικανότητες (vid)

Τις δοκιμαστικές του λειτουργίες στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Hyundai Motor Group στις ΗΠΑ πρόκειται να ξεκινήσει αργότερα, εντός του 2025, το προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ Atlas της Boston Dynamics, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση της ρομποτικής αιχμής στην παραγωγή αυτοκινήτων, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με το Reuters, το αμιγώς ηλεκτρικό Atlas, ικανό να εκτελεί σύνθετες εργασίες, όπως η διαλογή εξαρτημάτων αυτοκινήτων και ο ελιγμός βαρέων φορτίων, θα αναπτυχθεί στο Metaplant της Hyundai στη Τζόρτζια για να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε πραγματικές εργοστασιακές συνθήκες.

Το Atlas, το οποίο παρουσιάστηκε στην ηλεκτρική του μορφή τον Απρίλιο του 2024, επιδεικνύει κορυφαίες αθλητικές ικανότητες, όπως τρέξιμο, σύρσιμο και τροχοπέδηση, που ενεργοποιούνται από ειδικά σχεδιασμένους κινητήρες.

Boston Dynamics’ all-electric humanoid robot Atlas will begin trial operations at Hyundai’s Georgia, US plant this year, testing its ability to perform heavy, repetitive tasks amid rising industrial use of AI-powered robots. pic.twitter.com/1aYzEy1K2A

«Μόλις συνειδητοποιήσαμε ότι θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε τους δικούς μας κινητήρες, που θα μας έφερναν στην περιοχή των ελίτ αθλητών με ένα ανθρωποειδές, το έκανε αρκετά συναρπαστικό για εμάς», δήλωσε ο Scott Kuindersma, ανώτερος διευθυντής έρευνας ρομποτικής της Boston Dynamics.

Atlas vs Optimus: Boston Dynamics & Tesla’s Humanoid Robots. The potential benefits are significant, and these robots have the potential to revolutionize the way we work. https://t.co/bMD8Da3aZ3