«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Με λογισμικό εντοπισμού, κατηγοριοποίησης και επιλογής της βέλτιστης λύσης κατάρριψης, το οποίο βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θα λειτουργεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα», που βρίσκεται σε φάση προχωρημένων συζητήσεων με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», το λογισμικό, ισραηλινής προέλευσης, θα είναι συνδεδεμένο με τις διάφορες δυνατότητες της –στη συντριπτική πλειονότητα επίσης ισραηλινής– «Ασπίδας του Αχιλλέα» (αντιβαλλιστική, antidrone, αντιαεροπορική κ.λπ.) και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλες είναι ιδανική για την απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στόχος είναι, βέβαια, η βέλτιστη δυνατή αντίδραση των συστημάτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα», αλλά και η ένταξη προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης στις δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες μπαίνουν σε αυτό τον αγώνα δυναμικά.

Οι συζητήσεις αυτές εξελίσσονται εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα σε Αθήνα και Ιερουσαλήμ, δεδομένου μάλιστα ότι το συγκεκριμένο λογισμικό δεν ανήκει σε κάποια εταιρεία, αλλά στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, το οποίο και έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει τις σχετικές συζητήσεις.

Τα συστήματα

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα απαρτίζεται από ήδη υφιστάμενα συστήματα, όπως τα κινητά αντιαεροπορικά Patriot, αμερικανικής τεχνολογίας και antidrone (soft kill) που είναι ανεπτυγμένα σε νησιά και κρίσιμες υποδομές στην ηπειρωτική χώρα.

Τα παραπάνω συστήματα αποτελούν την «καρδιά» του ισραηλινού Iron Dome, όμως η Ελλάδα θα εντάξει –πέρα από τα Patriot και τις antidrone δυνατότητες– και τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού τύπου PULS, τα οποία επίσης προμηθεύεται από το Ισραήλ (ELBIT).

Μάλιστα, τα PULS προχωρούν ανεξάρτητα από το εάν παράλληλα μπορεί να γίνει και κάποια επιλογή αναβάθμισης των αμερικανικών MLRS που ήδη υπάρχουν στο ελληνικό οπλοστάσιο.