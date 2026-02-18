Η Apple βρίσκεται το τελευταίο διάστημα υπό το μικροσκόπιο των αναλυτών, όχι για όσα έχει παρουσιάσει, αλλά για όσα… καθυστερεί. Ωστόσο, η Wedbush παρεμβαίνει στην αγορά, καλώντας τους επενδυτές να εστιάσουν στο μέλλον: το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά που η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης του τεχνολογικού «κολοσσού» θα πάψει να είναι μια υπόσχεση και θα μετατραπεί σε ένα πλήρως λειτουργικό προϊόν.

Η «αιμορραγία» των 202 δισ. δολαρίων και το τεστ αξιοπιστίας

Για μια εταιρεία που έχει οικοδομήσει την αυτοκρατορία της στο τέλειο timing, η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ασυνήθιστο εχθρό: την αβεβαιότητα. Οι φήμες για νέες καθυστερήσεις στην «προσωποποιημένη Siri» —λόγω τεχνικών εμποδίων στις δοκιμές— προκάλεσαν «σεισμό» στη χρηματιστηριακή της αξία, η οποία υποχώρησε κατά 202 δισ. δολάρια σε μία μόλις συνεδρίαση. Για τους επενδυτές, η έγκαιρη κυκλοφορία της Siri δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό, αλλά ένα κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας για το μέλλον της εταιρείας στην AI.

Wedbush: «Αδικαιολόγητο το sell-off – Το 2026 είναι η χρονιά της Apple»

Σε σημείωμά του, ο αναλυτής της Wedbush, Dan Ives, χαρακτήρισε το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων «αδικαιολόγητο». Υποστηρίζει ότι το σίριαλ με τις καθυστερήσεις της Siri πλησιάζει στο τέλος του, με το 2026 να αποτελεί το έτος που η Apple μπαίνει επίσημα στο «παιχνίδι» της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά το γεγονός ότι οι αναβαθμίσεις αναμένεται να έρθουν σταδιακά μέσω των ενημερώσεων του iOS (από την έκδοση 26.4 έως και τη 27), η Wedbush επιμένει ότι το πλάνο παραμένει εντός τροχιάς.

Η στρατηγική συμμαχία με την Google και το Project «Campos»

Η Apple δεν πορεύεται μόνη της. Ο Ives επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας με την Google, καθώς τα επόμενης γενιάς μοντέλα της Apple θα βασίζονται στην τεχνολογία Gemini και στο cloud της Google. Παράλληλα, πληροφορίες του Bloomberg αναφέρουν ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω στο project «Campos», μια ριζική ανανέωση της Siri που θα τη μετατρέψει σε ένα προηγμένο chatbot ενσωματωμένο σε iPhone, iPad και Mac.

Από τη λειτουργικότητα στα έσοδα: Η AI ως συνδρομητική υπηρεσία

Το μεγάλο ερώτημα για τη Wedbush δεν είναι μόνο αν η Siri θα γίνει εξυπνότερη, αλλά αν θα γίνει... κερδοφόρα. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η «μονοποίηση» της AI θα μπορούσε να προσθέσει 75 έως 100 δολάρια στην τιμή της μετοχής τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται, μάλιστα, η έναρξη μιας AI συνδρομητικής υπηρεσίας μέχρι το φθινόπωρο, στοχεύοντας σε μια βάση χρηστών που αγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια συσκευές iOS παγκοσμίως.