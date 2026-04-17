Apple: Οι αποστολές iPhone στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου αυξήθηκαν 20% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Οι αποστολές iPhone της Apple στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο, αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research.

Συνολικά στην Κίνα οι αποστολές smartphone στην ασιατική χώρα μειώθηκαν κατά 4% επηρεασμένες από τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την εκτίναξη των τιμών των τσιπ.

Ωστόσο, οι αποστολές της Apple ενισχύθηκαν κατά 20% ενώ άνοδο κατά 2% εμφάνισαν οι αποστολές της Huawei.

«Καθώς οι περισσότεροι ανταγωνιστές αυξάνουν τις τιμές, η Apple ξεχωρίζει για την αξία της, με τους Κινέζους καταναλωτές να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα της διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια», δήλωσε στο Reuters ο Ιβάν Λάμ, ανώτερος αναλυτής της Counterpoint Research.

Οι αποστολές της Huawei ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση τόσο στα μοντέλα υψηλής κατηγορίας όσο και στα οικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Enjoy 90, εξασφαλίζοντας της μερίδιο αγοράς 20% το τρίμηνο, ανέφερε ο Lam.

Η Huawei διατήρησε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Apple με μερίδιο 19%.

Οι προμηθευτές smartphone στην Κίνα αύξησαν τις τιμές των οικονομικών συσκευών για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, εν μέσω της μάχης με τα αυξημένα κόστη των τσιπ μνήμης.

Η Xiaomi υποχώρησε στην έκτη θέση με πτώση 35% στις αποστολές. Ο Λαμ απέδωσε τη απότομη πτώση σε ένα φαινόμενο υψηλής βάσης, αφού η Xiaomi επωφελήθηκε από επιθετικές μειώσεις τιμών και κρατικές επιδοτήσεις την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι αποστολές της Oppo και της Honor μειώθηκαν επίσης κατά 5% και 3% αντίστοιχα, αν και η Vivo σημείωσε άνοδο 2%, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των εορτών του Σεληνιακού Νέου Έτους.