Απάντηση Meta στα πρόστιμα της Κομισιόν: Συνιστούν ένα δασμό πολλών δισ. δολαρίων

Ως «δασμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων» χαρακτήρισε η Meta τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη (23/04) για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, τονίζοντας ότι πρόκειται για απόπειρα παρακώλυσης επιτυχημένων αμερικανικών εταιρειών.

Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε κυρώσεις σε τεχνολογικούς «κολοσσούς», την Apple και τη Meta, για παραβίαση του νέου ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Η Apple καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των κανόνων του κανονισμού όσον αφορά τα καταστήματα εφαρμογών, ενώ στη Meta επιβλήθηκε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ για το διαφημιστικό της μοντέλο «πληρώνεις ή συναινείς».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να παρακωλύσει τις επιτυχημένες αμερικανικές επιχειρήσεις, την ώρα που επιτρέπει σε κινεζικές και ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν υπό διαφορετικά πρότυπα», δήλωσε ο Διευθυντής Παγκόσμιων Υποθέσεων της Meta, Τζόελ Κάπλαν, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως αναφέρει το CNN.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόστιμο, καθώς η Επιτροπή, εξαναγκάζοντας μας να αλλάξουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, επιβάλλει ουσιαστικά έναν δασμό πολλών δισεκατομμυρίων στη Meta, ενώ ταυτόχρονα μας υποχρεώνει να προσφέρουμε μια υποδεέστερη υπηρεσία», δήλωσε ο Κάπλαν.

My statement on the European Commission’s blatantly discriminatory decision targeting Meta’s personalized ads business model: pic.twitter.com/evw4HVg1F3