Ανθρωποειδή ρομπότ: Αναμένεται «έκρηξη» ανάλογη με αυτή του ChatGPT - Τα υπέρ και οι ενστάσεις

Τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία έχουν σημειώσει σημαντική τεχνολογική πρόοδο φέτος, ενδέχεται να βρίσκονται στο πρόθυρο μιας απότομης αύξησης των επενδύσεων και της δημοτικότητάς τους, παρόμοιας με αυτή του ChatGPT — ή τουλάχιστον, αυτό πιστεύουν πολλοί άνθρωποι του κλάδου.

Τα λεγόμενα ανθρωποειδή ρομπότ είναι μηχανές που λειτουργούν με Τεχνητή Νοημοσύνη και έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με τους ανθρώπους στην εμφάνιση και τις κινήσεις τους, με αναμενόμενες εφαρμογές σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

«Υπάρχει ομοφωνία στον κλάδο μας ότι έχει φτάσει η "στιγμή του ChatGPT" για τα ανθρωποειδή ρομπότ», δήλωσε ο Σιόνγκ Γιουτζούν, γενικός διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας για την Ανθρωποειδή Ρομποτική του Πεκίνου.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ κερδίζουν έδαφος

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, δήλωσε ότι αναμένει η εταιρεία να παράγει 5.000 ρομπότ Optimus φέτος, με την τεχνολογία να αναμένεται να αποτελέσει τελικά το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων.

Εν τω μεταξύ, εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα αναφέρουν ότι τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται ήδη σε εργοστάσια και για εμπορικές υπηρεσίες.

Παρά τον ενθουσιασμό των εταιρειών ανθρωποειδούς ρομποτικής, ωστόσο, πολλοί ειδικοί αντιτίθενται στην ιδέα ότι η μαζική υιοθέτηση από το κοινό θα συμβεί σύντομα.

«Τα ανθρωποειδή δεν θα εμφανιστούν όλα μαζί σε μια στιγμή ChatGPT, αλλά θα εισέλθουν σιγά-σιγά σε όλο και περισσότερες θέσεις καθώς αυξάνονται οι δυνατότητές τους», δήλωσε ο Reyk Knuhtsen, αναλυτής της SemiAnalysis, μιας ανεξάρτητης εταιρείας έρευνας και ανάλυσης που ειδικεύεται σε ημιαγωγούς και Τεχνητή Νοημοσύνη και πρόσθεσε ότι οι πρώτες χρήσεις τους θα είναι σε εργασίες χαμηλού κινδύνου και ανεκτικές σε αποτυχίες.

Αναλυτές της Merrill Lynch εκτίμησαν πρόσφατα σε μια ερευνητική έκθεση ότι οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ θα φτάσουν τις 18.000 μονάδες το 2025 από 2.500 μονάδες πέρυσι. Προβλέπουν επίσης ότι ο παγκόσμιος «πληθυσμός» ρομπότ θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2060.