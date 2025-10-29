Amazon: Επενδύει επιπλέον 5 δισ. δολάρια για ανάπτυξη data centers στη Ν. Κορέα

Η Amazon θα επενδύσει επιπλέον 5 δισ. δολάρια στη Νότια Κορέα για την επέκταση της υποδομής των data center της, ανακοίνωσε την Τρίτη το προεδρικό γραφείο της χώρας, σηματοδοτώντας μια άλλη σημαντική προσπάθεια του αμερικανικού τεχνολογικού «κολοσσού» να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στον τομέα του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ασία.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνάντηση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon Web Services (AWS) Matt Garman και του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ στο Γκιεονγκτζού. Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων data centers με έμφαση στην Tεχνητή Nοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές έως το 2031, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου.

Η τελευταία δέσμευση έρχεται να προστεθεί σε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 4 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του οποίου η AWS και η νοτιοκορεατική SK Group συμφώνησαν να κατασκευάσουν από κοινού ένα συγκρότημα data centers μεγάλης κλίμακας στο Ουλσάν.

Ο πρόεδρος Λι δήλωσε ότι το έργο υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Ν. Κορέας να καταστεί μία από τις τρεις κορυφαίες δυνάμεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως.

Οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να ενισχύσουν την εγχώρια ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και να επιταχύνουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud computing και δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI).