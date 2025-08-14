Η Airbnb λάνσαρε μια νέα δυνατότητα με την ονομασία «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα», η οποία επιτρέπει στους χρήστες στις ΗΠΑ να κάνουν κράτηση για ένα κατάλυμα χωρίς να πληρώσουν εκ των προτέρων, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ακυρώσουν πιο εύκολα την κράτησή τους εάν αλλάξουν τα σχέδιά τους.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η δυνατότητα ισχύει για καταλύματα που διαθέτουν «ευέλικτη» ή «μέτρια» πολιτική ακύρωσης. Οι ευέλικτες πολιτικές επιτρέπουν στους χρήστες να ακυρώσουν την κράτησή τους έως και 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης, ενώ οι μέτριες πολιτικές επιτρέπουν ακύρωση χωρίς χρέωση έως πέντε ημέρες πριν την άφιξη.

Οι χρήστες θα πρέπει να καταβάλουν το πλήρες ποσό της κράτησης πριν λήξει η περίοδος δωρεάν ακύρωσης της καταχώρησης. Η Airbnb θα αποστέλλει υπενθύμιση στους χρήστες να πληρώσουν πριν από την ημερομηνία αυτή.

Η εταιρεία δεν είναι νέα στον χώρο των υπηρεσιών «αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα». Το 2018, λάνσαρε το προϊόν «Πληρώστε ένα μέρος τώρα, το υπόλοιπο αργότερα», το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να πληρώσουν είτε το 20% είτε το 50% του ποσού αρχικά και τα υπόλοιπα αργότερα.

Το 2023, η εταιρεία συνεργάστηκε με την Klarna ώστε να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να πληρώνουν για τη διαμονή τους σε τέσσερις δόσεις μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Επικαλούμενη έρευνα που πραγματοποίησε με την Focaldata, η Airbnb δήλωσε ότι το 55% των ερωτηθέντων προτιμούσε μια ευέλικτη επιλογή πληρωμής κατά την κράτηση μιας διαμονής, ενώ το 42% ανέφερε ότι έχασε καταλύματα στην προσπάθειά του να συνεννοηθεί για την πληρωμή με άλλους ταξιδιώτες.



