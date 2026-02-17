Adani: Ανακοίνωσε επένδυση 100 δισ. δολαρίων σε AI data centers

Η Adani Enterprises ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια για την κατασκευή data centers έτοιμων για χρήση με Tεχνητή Nοημοσύνη, με ΑΠΕ, έως το 2035, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης ολοκληρωμένης πλατφόρμας data centers στον κόσμο και την τοποθέτηση της Ινδίας ως ηγέτη στην παγκόσμια «κούρσα» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η επένδυση προβλέπεται να δημιουργήσει επιπλέον 150 δισ. δολάρια σε δαπάνες σε σχετικούς κλάδους κατά την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών cloud και της κατασκευής servers, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Adani δήλωσε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος υποδομών Tεχνητής Nοημοσύνης αξίας 250 δις. δολαρίων στην Ινδία κατά την επόμενη δεκαετία.

«Στην Adani, χτίζουμε πάνω στα θεμέλιά μας σε data centers και πράσινη ενέργεια για να επεκταθούμε στην ολοκληρωμένη πενταβάθμια στοίβα Tεχνητής Nοημοσύνης, επικεντρωμένη στην τεχνολογική κυριαρχία της Ινδίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Gautam Adani, πρόεδρος του ομίλου Adani.