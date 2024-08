Τουρκία: Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τρεις πυρκαγιές (vid)

Πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες της βορειοδυτικής Τουρκίας, ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, προσθέτοντας ότι η κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται θετικά.

Δεκατέσσερα αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 265 χερσαία οχήματα συμμετέχουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης, μαζί με 1.400 μέλη του δασικού προσωπικού, δήλωσε ο Γιουμακλί.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή Ετσεαμπάτ της επαρχίας Τσανάκαλε, στην περιοχή Γκοϊνούκ της επαρχίας Μπολού και στην περιοχή Γκορντές της επαρχίας Μανίσα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τις πυρκαγιές.

A forest fire erupted in Goynuk, Bolu province, Turkey, prompting air and ground interventions. Two villages were evacuated as smoke drifted to Eskisehir.#Turkiye #Bolu #Eskisehir #Goynuk #BREAKING pic.twitter.com/basp5qIwzz