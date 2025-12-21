Θοδωρής Σκαγιάς (SKAG): Η ανθεκτικότητα και η προσαρμογή είναι το πραγματικό μέτρο της επιτυχίας

Σε μια περίοδο έντονων μεταβολών για την αγορά των χαρτοσχολικών και των ειδών γραφείου, η SKAG συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της, επενδύοντας στη διαφοροποίηση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Θοδωρής Σκαγιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, αποτιμά τη χρονιά που ολοκληρώνεται, αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος και σκιαγραφεί τους στρατηγικούς στόχους της SKAG για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην παραγωγική ενίσχυση και στις ψηφιακές εκτυπώσεις.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Πώς θα αποτιμούσατε τη χρονιά που ολοκληρώνεται για τη SKAG;

Η χρονιά που ολοκληρώνεται για τη SKAG ήταν συνολικά μια χρονιά σταθεροποίησης, προσαρμογής και στοχευμένης εξέλιξης, με κινήσεις που εντάσσονται στο πλάνο ανάπτυξης της επόμενης πενταετίας. Σε επίπεδο μεγεθών, κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό εντός προσδοκιών, περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024.

Υπήρξαν όμως και εκπλήξεις, κυρίως ως προς την ένταση των εξωτερικών πιέσεων στην αγορά, τόσο από μεγάλες πλατφόρμες τρίτων χωρών όσο και από τη διαφοροποιημένη δυναμική μεταξύ κατηγοριών. Σε ορισμένες, όπως τα είδη αρχειοθέτησης λόγω ψηφιοποίησης, καταγράφηκε μείωση, ενώ σε άλλες, όπως τα επιμορφωτικά παιχνίδια και τα προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης, υπήρξε σημαντική αύξηση.

Παρά το αυξημένο κόστος, τη μεταβαλλόμενη ζήτηση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, καταφέραμε να διατηρήσουμε υγιή λειτουργία, ευελιξία και επενδυτική πειθαρχία. Για εμάς, επιτυχία δεν είναι μόνο τα νούμερα, αλλά η ικανότητα να χτίζεις ανθεκτικότητα και βάσεις για το επόμενο βήμα.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις;

Οι βασικές προκλήσεις προήλθαν από τη μείωση της κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα σχολικά είδη λόγω του δημογραφικού προβλήματος και τα προϊόντα αρχειοθέτησης λόγω της ψηφιοποίησης.

Η απάντησή μας ήταν η διαφοροποίηση: ένταξη νέων κωδικών στη γκάμα προϊόντων, ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδύσεις σε νέες παραγωγικές μονάδες, που μας άνοιξαν πρόσβαση σε νέες αγορές και κατηγορίες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι σοβαρές βιομηχανίες κρίνονται από το αν μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα, χωρίς να χάνουν τον προσανατολισμό και την ταυτότητά τους.

Είστε συνολικά ικανοποιημένοι από την πορεία της SKAG;

Σε γενικές γραμμές, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι, με την έννοια ότι οι βασικοί μας τομείς κινούνται σύμφωνα με τη στρατηγική που έχουμε χαράξει. Ο τομέας των χαρτοσχολικών παραμένει ο πυρήνας της ταυτότητάς μας, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ελληνική παραγωγή. Παράλληλα, ο τομέας των παιχνιδιών και των εισαγόμενων προϊόντων παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη. Το στοίχημα είναι η συνοχή: κάθε κατηγορία να υπηρετεί την ίδια φιλοσοφία αξίας και αξιοπιστίας που συνοδεύει το όνομα SKAG.

Ποιοι είναι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για το 2026;

Οι στόχοι μας για το 2026 βασίζονται στην ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στην εστιασμένη εξαγωγική ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα. Στόχος μας δεν είναι η άναρχη ανάπτυξη, αλλά η ποιοτική, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη.

Μπορούμε να περιμένουμε νέες κινήσεις;

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των ψηφιακών εκτυπώσεων και κυρίως της χάρτινης συσκευασίας για μεσαία και μικρά τιράζ. Η κατεύθυνση αυτή θα υποστηριχθεί από την εγκατάσταση νέων μηχανών τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως λειτουργικών από τον Ιανουάριο του 2026, δίνοντας στους πελάτες μας μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και δυνατότητα εξατομίκευσης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.