Θαν. Ναυρόζογλου (Natech): Στρατηγική επένδυση η συμμετοχή μας στη Snappi

Η fintech, που τραβάει όλο και περισσότερο τα βλέμματα, έχει στόχο να παρέχει λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, προσβασιμότητα και προηγμένη τεχνολογία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Natech, Θανάσης Ναυρόζογλου μιλάει στον Liberal για το πως ξεκίνησε, τις δυσκολίες της Περιφέρειας, το όραμα και τους στόχους για επέκταση σε νέες αγορές, αλλά και τα νέα τραπεζικά εργαλεία που αναπτύσσει αυτή την περίοδο. Σημειώνει δε, ότι η Snappi σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική τραπεζική τεχνολογία.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη Natech το 2003 και ποιο ήταν το κενό που εντοπίσατε στην τότε τραπεζική αγορά;

Όταν ιδρύσαμε τη Natech το 2003, η έννοια του fintech δεν είχε ακόμη αποκτήσει το βάρος που έχει σήμερα. Ωστόσο, ήδη από τότε άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις μιας ριζικής τεχνολογικής μετάβασης στον τραπεζικό κλάδο. Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό ήταν επιτακτική. Πολλές, μεγάλες, αλλά παραδοσιακές τράπεζες, λειτουργούσαν με παρωχημένα τεχνολογικά μοντέλα, ενώ οι μικρότερες, όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων, είτε λόγω του υψηλού κόστους, είτε λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, ή και λόγω της περιορισμένης πρόσβασής τους σε σχετικά τεχνολογικά εργαλεία.

Εκεί ακριβώς εντοπίσαμε ένα κενό που δημιουργούσε πρόβλημα στην τραπεζική αγορά και μια σημαντική ευκαιρία που μας οδήγησε να οραματιστούμε μια διαφορετική, πιο συμπεριληπτική προσέγγιση. Δηλαδή να «εκδημοκρατίσουμε» την πρόσβαση στην τραπεζική τεχνολογία, προσφέροντας πελατοκεντρικά και προσαρμόσιμα τραπεζικά συστήματα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μεγέθους, με αφετηρία το κύριο τραπεζικό σύστημα (Core Banking System).

Η Natech ξεκίνησε με στόχο να κατασκευάσει εξειδικευμένο λογισμικό για τις ανάγκες των πιο ευέλικτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς παρόχους core banking λύσεων, με πελάτες που δραστηριοποιούνται σε δεκάδες χώρες. Από το 2003 μέχρι και σήμερα, στόχος μας παραμένει να παρέχουμε λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, προσβασιμότητα και προηγμένη τεχνολογία, προς όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους ή γεωγραφικής τοποθεσίας, επιτρέποντάς τους πρακτικά να εξελιχθούν μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και αφαιρώντας τις επιμέρους πολυπλοκότητες.

Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσει μια fintech επιχείρηση από την Περιφέρεια και πώς καταφέρατε να αποκτήσετε διεθνή παρουσία από τα Ιωάννινα;

Η απόφαση να ξεκινήσουμε και να διατηρήσουμε την έδρα μας στα Ιωάννινα ήταν συνειδητή επιλογή και στρατηγική δέσμευση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καινοτομία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων. Μπορεί να ανθίσει οπουδήποτε υπάρχει όραμα, ταλέντο και αφοσίωση. Επιλέγοντας να επενδύσουμε στα Ιωάννινα, επενδύσαμε ταυτόχρονα στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός ισχυρού πυρήνα τεχνογνωσίας στην πόλη.

Αναμφίβολα, η πορεία είχε προκλήσεις που απαιτούσαν ευελιξία, προσαρμοστικότητα και αληθινή επιμονή. Οι υποδομές, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς συνδέσεις και την προσβασιμότητα της περιοχής, εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη, ειδικά για μια εταιρεία με εξωστρεφή προσανατολισμό και διεθνή παρουσία. Ωστόσο, μέσα από τη στρατηγική εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, τη συστηματική προσπάθεια και τη συνεργασία με πλήθος φορέων όπως το Πανεπιστήμιο, καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτό το «στοίχημα» σε ένα διακριτό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ενισχύει την ταυτότητα και τη δυναμική μας στην παγκόσμια αγορά.

Είμαστε ίσως η μικρότερη σε μέγεθος εκ των 35 κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, ωστόσο το γεγονός αυτό δε μας εμποδίζει να αναπτύσσουμε μοναδικά χαρακτηριστικά σε παγκόσμιο επίπεδο που μας βοηθούν να διατηρούμε εξαιρετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτά περιλαμβάνουν το χρόνο διάθεσης των λύσεων μας, την αποδεδειγμένα μειωμένη ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, την ενοποιημένη εικόνα συναλλαγών, την υιοθέτηση Τεχνητής Νοημοσύνης στις περισσότερες διεπαφές των χρηστών των συστημάτων μας, καθώς και τη στρατηγική επένδυση και συμμετοχή μας στη Snappi.

Συνεπώς, καταλήγω πως η εκκίνηση μιας fintech επιχείρησης από την ελληνική Περιφέρεια δεν είναι εύκολη υπόθεση, αντίθετα παρουσιάζει πολλές προκλήσεις που μπορεί να μην είναι ορατές στην αρχή, όπως τα μικρά γράμματα των συμβάσεων, ωστόσο είναι σαφώς εφικτή.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της Natech με τη νέα χρηματοδότηση των 33 εκατ. δολαρίων και πώς θα κατανεμηθούν τα κεφάλαια;

Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για εμάς και μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε σημαντικά την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Όπως όμως συμβαίνει με πολλές αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας, η εξέλιξη είναι συνεχής και οι ανάγκες μεταβάλλονται πολύ γρήγορα. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Τεχνολογική καινοτομία και R&D

Επενδύουμε δυναμικά στην ενίσχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών μας δυνατοτήτων, με στόχο τη δημιουργία ακόμη πιο ευέλικτων, modular τραπεζικών λύσεων, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Banking-as-a-Service (BaaS), το embedded finance, καθώς και προηγμένα εργαλεία analytics, αυτοματοποίησης, compliance και API integrations. Πρακτικά εξελίσσουμε τεχνολογικά τα προϊόντα μας, ώστε οι πελάτες μας να είναι πιο ακόμα πιο ανταγωνιστικοί.

Επέκταση σε νέες αγορές

Η διεθνής μας στρατηγική παραμένει στο επίκεντρο, με έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας μας σε αγορές της Ευρώπης, καθώς και πέρα από αυτήν. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως αξιόπιστος τεχνολογικός συνεργάτης για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ συγχρόνως προσβλέπουμε σε συνέργειες και διεθνείς συνεργασίες.

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας

Η ομάδα της Natech μεγαλώνει συνεχώς. Ήδη, το ένα τρίτο των εργαζομένων έχει προστεθεί μόλις τους τελευταίους έξι μήνες και αναμένεται να διπλασιαστεί εντός της επόμενης διετίας. Η ενίσχυση των ομάδων υλοποίησης και υποστήριξης αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία, με τον κύριο όγκο των προσλήψεων να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας.

Στρατηγική εξέλιξη της Snappi

Μέρος των κεφαλαίων θα δώσει ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της Snappi, της νέας ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μια παγκόσμιας κλάσης, συμφωνία-τομή θα έλεγα, με ευρείες προοπτικές για την εγχώρια, αλλά και τη διεθνή αγορά.

Γιατί επιλέξατε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον επόμενο σταθμό της διεθνούς επέκτασής σας και ποιες είναι οι προκλήσεις που περιμένετε να αντιμετωπίσετε εκεί;

Η αμερικανική αγορά εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της διεθνούς μας ανάπτυξης. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα εξαιρετικά δυναμικό τραπεζικό τοπίο, με χιλιάδες μικρές και μεσαίες τράπεζες περιφερειακής εμβέλειας, πολλές από τις οποίες στοχεύουν σε εξειδικευμένες ομάδες πελατών και καλούνται να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, που προέρχεται όχι μόνο από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες, αλλά και από τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες τραπεζικής.

Η αγορά αυτή παρουσιάζει ένα έντονα διαμορφωμένο περιβάλλον αλλαγών και προκλήσεων, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών της βασίζεται ακόμη σε τεχνολογία δεκαετιών. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στις τράπεζες πρόσβαση σε μοντέρνες και ευέλικτες λύσεις, στοχεύοντας στο αναδυόμενο οικοσύστημα των ψηφιακών τραπεζών, το οποίο πλέον κατέχει σημαντικό μερίδιο στη λιανική συναλλακτική τραπεζική και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές της αγοράς.

Ωστόσο, η παρουσία μας στις ΗΠΑ προϋποθέτει την αντιμετώπιση ορισμένων ιδιαίτερων προκλήσεων, όπως το διαφορετικό φορολογικό σύστημα, ένα σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο και επιχειρηματικές συνήθειες που αποκλίνουν από αυτές της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, με αποτέλεσμα το περιορισμό της εφαρμογής αντίστοιχων εγχειρημάτων στον χώρο του fintech. Για τον λόγο αυτό, επικεντρωνόμαστε κυρίως σε μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα, όπου διακρίνουμε μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας, συνεργασίας και τεχνολογικής αναβάθμισης.

Σε κάθε περίπτωση, η επέκταση αυτή αποτελεί για εμάς μια κομβική κίνηση, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί σχετικά άμεσα μέσω της εγκαθίδρυσης τοπικής παρουσίας. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ισχυρές βάσεις σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά πολλά υποσχόμενο περιβάλλον, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, τεχνολογική αρτιότητα και προσβασιμότητα. Μέσα από αυτή την πορεία, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στον εκδημοκρατισμό της τραπεζικής τεχνολογίας, δίνοντας τη δυνατότητα και στις μικρότερες τράπεζες να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις.

Τι ρόλο θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στα μελλοντικά προϊόντα της Natech και ποια συγκεκριμένα εργαλεία αναπτύσσετε αυτή τη στιγμή;

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης της Natech και διατρέχει οριζόντια όλο το φάσμα των τραπεζικών προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή βελτίωση της τραπεζικής εμπειρίας, ενσωματώνουμε δυνατότητες AI σε ολόκληρο το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο. Από το core banking και τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών, μέχρι το Banking-as-a-Service, την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος (AML), την κανονιστική συμμόρφωση και το embedded finance το AI θα εφαρμόζεται ευρέως σε όλο το λειτουργικό μας φάσμα.

Μέσω τεχνολογιών μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, εξατομικεύουμε προτάσεις προς τους πελάτες, με σκοπό τη μείωση των λαθών, του χρόνου εξυπηρέτησης και την αύξηση της παραγωγικότητας των τραπεζικών στελεχών, ενισχύοντας τη λειτουργική τους αποδοτικότητα και επιτρέποντάς τους να εστιάζουν σε λειτουργίες που προσδίδουν υψηλότερη προστιθέμενης αξία στις εταιρείες τους. Τα εργαλεία AI που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν:

-Ψηφιακούς Βοηθούς AI, ενσωματωμένους σε όλες τις πλατφόρμες μας, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο και εξατομικευμένες προτάσεις.

-Υπερ-εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις με βάση το προφίλ κάθε πελάτη.

-Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εντοπισμό κινδύνων.

-Αυτόματο και κατανοητό reporting.

-Βελτιστοποίηση λειτουργιών μέσω έξυπνης αυτοματοποίησης (Natech Intelligent Automation Agent).

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογική καινοτομία, αλλά καταλύτης επαναπροσδιορισμού της συνολικής τραπεζικής εμπειρίας. Αποτελεί κομβικό στοιχείο στην εξέλιξη του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου, ενισχύει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και αναδεικνύει την ελληνική καινοτομία ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης και ανάπτυξης. Σύντομα, αναμένουμε πολλές από τις εν λόγω καινοτομίες να ενσωματωθούν στις λειτουργίες της Snappi.

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη Snappi και τη στρατηγική σας πίσω από την επένδυση των 31 εκατ. ευρώ σε αυτήν την πρωτοβουλία;

Η Snappi είναι ένα έργο-σταθμός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική τραπεζική τεχνολογία. Πρόκειται για τον καρπό της συνεργασίας μας με την Τράπεζα Πειραιώς, ένα εγχείρημα με σημαντικές προοπτικές και για τις δύο πλευρές. Η Snappi αποτελεί την πρώτη ελληνική neobank με πλήρη τραπεζική άδεια από την ΕΚΤ. Ξεπερνά τα όρια μιας παραδοσιακής τράπεζας. Την αντιλαμβανόμαστε ως μια πλατφόρμα καινοτομίας που εισάγει νέα δεδομένα στον τρόπο πρόσληψης των τραπεζικών υπηρεσιών, αναδιαμορφώνοντας το τραπεζικό τοπίο και καθιστώντας το πιο προσιτό.

Με συνολική επένδυση που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, η Natech έχει τον ρόλο του τεχνολογικού παρόχου, καθιστώντας τη Snappi όχι μόνο μια ψηφιακή τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα και ένα εργαστήριο καινοτομίας. Η Snappi, βασισμένη στην τεχνολογική μας πλατφόρμα, αναμένεται να υιοθετήσει εξαιρετικά μοντέρνες πρακτικές, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να προωθούμε και να δοκιμάζουμε λύσεις και προϊόντα σε πραγματικό χρόνο, να λαμβάνουμε σχεδόν ακαριαία ανατροφοδότηση από τους χρήστες και να σχεδιάζουμε εμπειρίες τραπεζικής με απόλυτο επίκεντρο τον ψηφιακό πελάτη, χωρίς τις αγκυλώσεις πολύπλοκων δομών και τεχνολογικού βάρους.

Η επένδυση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη AI τεχνολογιών, τη διεθνοποίηση και την επέκταση της ίδιας της Snappi. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση 2 εκατ. πελατών και η είσοδος σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στην επόμενη διετία.

Η Snappi ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική μας στον τομέα του Banking-as-a-Service και επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό fintech μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στην εγχώρια, αλλά και στη διεθνή αγορά.

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί επενδυτές που συμμετείχαν στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης και τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία για τη Natech;

Στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της Natech συμμετείχαν στρατηγικοί επενδυτές από τον χώρο της τραπεζικής και του fintech, συμπεριλαμβανομένου ελληνικού Venture Capital.

Αν και τα ονόματα των επενδυτών δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, η συμμετοχή τους αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο και το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, καθώς και το στρατηγικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η Natech στον διεθνή χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό χώρο.

Η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης ύψους 33 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων 26 εκατ. σε ίδια κεφάλαια και 7 εκατ. σε χαμηλότοκο δανεισμό, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές μας. Παράλληλα, η ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ενδυναμώνει την επενδυτική μας δυναμική σε καίριους τεχνολογικούς τομείς. Αναμένεται να ανακοινώσουμε άμεσα νέες επενδυτικές ενέργειες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας και την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε ανταγωνιστικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς εξηγείτε το εντυπωσιακό 100% retention των πελατών σας και ποια είναι η στρατηγική πίσω από τη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης;

Η αλήθεια είναι πως η διαχρονική εμπιστοσύνη των πελατών μας αποτελεί την πιο σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών μας. Το γεγονός πως κανένας πελάτης δεν επέλεξε μέχρι σήμερα να αντικαταστήσει τα συστήματά μας δε συνιστά απλώς ένα στατιστικό στοιχείο, αλλά τη φυσική συνέχεια μιας μακρόπνοης στρατηγικής που βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις άξονες: τη τεχνολογική προσαρμοστικότητα, τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και την επένδυση στους ανθρώπους μας.

Αναπτύσσουμε ευέλικτες, modular λύσεις που εξελίσσονται συνεχώς. Ο κλάδος του banking σημειώνει έντονες μεταβολές λόγω της τεχνολογίας, των αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου και των συναλλακτικών συνηθειών. Οι συνεργασίες μας υπερβαίνουν την παροχή τεχνολογίας, είναι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινής εξέλιξης. Στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας διαχρονικά, ωθώντας τους να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Έχουμε υιοθετήσει εσωτερικά μια σχετική κουλτούρα, την οποία θεωρούμε από τα σπουδαιότερα περιουσιακά μας στοιχεία. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών αποτελεί για εμάς καθημερινό στοίχημα.

Ποιες είναι οι βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείστε σήμερα και πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την παρουσία σας σε αυτές;

Η Natech, ορμώμενη από τα Ιωάννινα, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός τοπικού τεχνολογικού hub, διαθέτει σήμερα ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενη πρακτικά με σχεδόν όλα τα μη συστηματικά τραπεζικά ιδρύματα. Παράλληλα, έχει εδραιωθεί σε κομβικές ευρωπαϊκές αγορές, διατηρώντας γραφεία σε Γερμανία και Ελβετία και επιχειρησιακή δραστηριότητα σε πολλές ακόμη χώρες. Σύντομα αναμένεται και η πρώτη μας εγκατάσταση εκτός ευρωπαϊκού χώρου.

Η πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 33 εκατ. δολαρίων ενισχύει αποφασιστικά τη δυνατότητά μας να επενδύσουμε στην επιτάχυνση της τεχνολογικής μας ανάπτυξης, καθώς και να διευρύνουμε αισθητά την παρουσία μας στις εν λόγω αγορές. Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση των τοπικών ομάδων και συνεργασιών, δημιουργία νέων καναλιών διανομής, προσαρμογή των προϊόντων μας στις ειδικές ανάγκες κάθε αγοράς και ενεργή συμμετοχή σε τοπικά οικοσυστήματα fintech και τραπεζικών υπηρεσιών. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για στοχευμένη επέκταση στις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, με όχημα τη διεθνώς ανταγωνιστική μας τεχνολογία και τη δέσμευσή μας για μακροπρόθεσμη αξία.

Η στρατηγική αυτή δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη της Natech ως εταιρείας, αλλά και τη συμβολή μας στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχεδιάζονται, υλοποιούνται και προσφέρονται στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες διεθνείς αγορές.

Πώς σχεδιάζετε να ενισχύσετε τον τομέα Banking-as-a-Service (BaaS) και τι σημαίνει αυτό για την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;

Το Banking-as-a-Service (BaaS) συνιστά για εμάς έναν από τους πιο στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αν και ο πυρήνας της δραστηριότητάς μας παραμένει το core banking, επενδύουμε συστηματικά στο BaaS, καθώς αποτελεί το λειτουργικό περιβάλλον του μέλλοντος. Ένα μοντέλο που προσφέρει την πλήρη τραπεζική εμπειρία από τράπεζες μέχρι επιχειρήσεις με εκτεταμένο πελατολόγιο και δίκτυο.

Η πλατφόρμα της Snappi αποτελεί την αιχμή του δόρατος αυτής στρατηγικής. Ήδη υλοποιούμε το μεγαλύτερο έργο BaaS στην Ελλάδα, ενώ το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει πληθώρα ιδρυμάτων πληρωμών, ψηφιακών τραπεζών και οργανισμών που βασίζονται στο BaaS για να ενισχύσουν την τραπεζική τους παρουσία.

Για την ενίσχυση του BaaS, επενδύουμε συστηματικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Πρακτικά η στρατηγική μας συνοψίζεται στη φράση «Είτε εξελισσόμαστε, είτε μένουμε πίσω, κινδυνεύοντας να ξεχαστούμε στην πορεία της ιστορίας». Παράλληλα, ενισχύουμε τους μηχανισμούς διάθεσης υπηρεσιών και μειώνουμε το χρόνο απόκρισης, ώστε να ανταποκρινόμαστε ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα επεκταθείτε, όπως η Μέση Ανατολή και ειδικά το Ισραήλ;

Η επέκτασή μας στη Μέση Ανατολή είναι απόρροια πολυετούς ανάλυσης των αγορών και πλήθους παραμέτρων, μεταξύ των οποίων και οι γεωπολιτικές συνθήκες. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το momentum της τεχνολογικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η περιοχή, που υποστηρίζεται από πρωτοβουλίες προσέλκυσης εταιρειών τεχνολογίας. Διακρίνουμε σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, ενώ προηγούμενα εγχειρήματα ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών, που πλέον μετρούν πολλές δεκαετίες λειτουργίας (μέχρι και 40+ χρόνια), χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τεχνολογική αναβάθμιση και εδώ η Natech προσφέρει προστιθέμενη αξία: ταχύτητα υλοποίησης, modular υποδομή και εξειδίκευση στο Banking-as-a-Service. Το Ισραήλ, αν και ιδιαίτερα καινοτόμο στον τομέα της τεχνολογίας, είναι μια αγορά που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ελληνική. Η ένταξή του στη διεθνή μας επέκταση αποτελεί στρατηγική επιλογή που εξετάζαμε εδώ και αρκετά χρόνια, και πλέον οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή της.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την πορεία του κύκλου εργασιών της Natech τα επόμενα χρόνια και ποιος είναι ο τελικός στόχος σας ως προς την αποτίμηση της εταιρείας;

Η Natech σημειώνει εκρηκτική τροχιά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 20 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω των υπηρεσιών που διατέθηκαν στη Snappi με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ. Το 2025, ο τζίρος αναμένεται να διατηρηθεί σε παρεμφερή επίπεδα, χωρίς τη συμβολή της Snappi, χάρη στις νέες συμβάσεις για συνεργασίες που έχουν εξασφαλιστεί.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση, η Snappi έχει θέσει στόχο την εξυπηρέτηση περί των 2 εκατ. πελατών έως το 2028, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πλατφόρμας banking-as-a-service, που αποτελεί και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Natech, ειδικά στην ελληνική αγορά.

Η αποτίμηση της εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης μέσα από νέες στρατηγικές συνεργασίες.