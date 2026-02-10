Δημήτρης Κοντός (METRO): Επενδύσεις σε δίκτυο, ψηφιακό μετασχηματισμό και βιώσιμη ανάπτυξη

Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, η METRO επενδύει σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική που συνδυάζει την ανάπτυξη δικτύου, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα. Από την επέκταση των franchise My market και την αναβάθμιση της εμπειρίας στο φυσικό κατάστημα, μέχρι τα ευέλικτα formats στα Cash & Carry και την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά HORECA, η εταιρεία δίνει έμφαση σε λύσεις με ουσιαστικό επιχειρησιακό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο Δημήτρης Κοντός, Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής της METRO, αναλύει τις στρατηγικές προτεραιότητες της METRO για τα επόμενα χρόνια, εξηγεί πώς η καινοτομία λειτουργεί ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός και περιγράφει πώς η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής της πορείας.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά βήματα της METRO για τα επόμενα χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να δώσετε τη μεγαλύτερη έμφαση;

Τα επόμενα χρόνια η METRO εστιάζει στην ποιοτική ανάπτυξη, με διακριτή στρατηγική ανά κανάλι. Πιο συγκεκριμένα, στα My market, το πλάνο ανάπτυξης βασίζεται σε δύο άξονες: τη συνεχή επέκταση του δικτύου franchise στα αστικά κέντρα και την ανάπτυξη μεγαλύτερων franchise καταστημάτων στην περιφέρεια, με στόχο την κάλυψη ευρύτερων αγορών και την αξιοποίηση περιοχών με αυξημένη τουριστική δυναμική. Παράλληλα, για το εταιρικό δίκτυο υλοποιείται ένα στοχευμένο πλάνο τοποθέτησης του brand σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε παρουσία, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμά μας σε νέες αγορές.

Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρούμε ένα εκτεταμένο πλάνο ανακαινίσεων καταστημάτων, με έμφαση στην αναβάθμιση της εμπορικής εικόνας και της εμπειρίας του πελάτη, καθώς και στην εισαγωγή νέων τμημάτων, όπως Bake off και My Ευεξία, με εμπλουτισμένο κωδικολόγιο σε βιολογικά και free from προϊόντα. Παράλληλα, στα My market ενισχύεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, μέσα από μία νέα σειρά με αναβαθμισμένη σχέση τιμής - ποιότητας.

Στα METRO Cash & Carry, όπου το δίκτυο βρίσκεται σε ώριμο στάδιο, η έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση ευκαιριών σε τουριστικές περιοχές, μέσω πιο ευέλικτων formats, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά HORECA μέσω του δικτύου πωλητών και κεντρικοποιημένων υπηρεσιών παραγγελιοληψίας, που υποστηρίζουν και τις αυξημένες ανάγκες delivery.

Οριζόντια σε όλη την εταιρεία, δρομολογείται ένα διετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ταμειακών και back-office συστημάτων μας, με στόχο την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την υποστήριξη πιο ευέλικτων εμπορικών ενεργειών. Παράλληλα, στην εφοδιαστική αλυσίδα ολοκληρώνεται ένα τριετές πλάνο αναβάθμισης των εφαρμογών, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή ρομποτικών αυτοματισμών.

Τέλος, διαχρονική προτεραιότητα παραμένουν οι άνθρωποί μας. Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ομάδων μας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και εξέλιξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Customer Experience (CX), μέσω του οποίου έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 7.500 εργαζόμενοι στα καταστήματα μας. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας, μία φιλική και αυθεντική εξυπηρέτηση, ώστε κάθε τους επίσκεψη να μετατρέπεται σε μία μοναδική εμπειρία.

Τι ρόλο παίζει η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα μελλοντικά πλάνα των My market, τόσο σε επίπεδο καταστημάτων, όσο και στην εμπειρία του πελάτη;

Η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικά εργαλεία υλοποίησης της στρατηγικής μας και όχι αυτοσκοπό. Στα My market επενδύουμε σε λύσεις που έχουν άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και στην εμπειρία του πελάτη, με στόχο τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Σε επίπεδο καταστημάτων, αξιοποιούμε τεχνολογίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα των ομάδων, όπως τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών, καθώς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη ζήτησης και την αυτόματη παραγγελία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των out-of-stocks και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός των ταμειακών και back-office συστημάτων δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο και αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον.

Στην πλευρά του πελάτη, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο σύστημα CRM, που μας επιτρέπει να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του και να σχεδιάζουμε πιο στοχευμένες και προσωποποιημένες εμπορικές προτάσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υποστηρίζει μια ενιαία omnichannel εμπειρία, όπου το φυσικό κατάστημα, το e-shop και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης λειτουργούν αρμονικά, συμπληρωματικά και με συνέπεια.

Στόχος μας είναι να κάνουμε την εμπειρία αγορών πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανθρώπινο χαρακτήρα που διαχρονικά χαρακτηρίζει τα My market όλα αυτά τα χρόνια.

Πώς εντάσσεται η βιωσιμότητα και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στη στρατηγική ανάπτυξης της METRO;

Στη METRO, η βιωσιμότητα και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν είναι «παράλληλες δράσεις», αλλά είναι πράξεις ευθύνης. Είναι το βασικό κριτήριο ανάπτυξης και επένδυσης για τα My market και τα METRO Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα.

Από το 2015, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε με συνέπεια και επιτυχία ένα φιλόδοξο και στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας στις εγκαταστάσεις μας έως το 2027. Έχουμε επικυρώσει Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών με το πρότυπο ISO 14064-2 κατά 40% σε 93 εγκαταστάσεις για την εξαετία 2025-2030, μέσω αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ιδιόκτητους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Στηρίζουμε έμπρακτα τους πάνω από 11.000 εργαζομένους μας με αυξημένες αμοιβές και παροχές, διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη, γραμμή ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης και πολλά άλλα. Ενισχύουμε την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από το μοντέλο My market Local, ενώ το 95% των προμηθευτών μας είναι ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι Πράξεις Ευθύνης εκτείνονται και στην κοινωνική μας συνεισφορά. Μέσω των προγραμμάτων «Μαζί για κάθε οικογένεια» και «+πράττω» υλοποιούμε κάθε χρόνο στοχευμένες ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας που περιλαμβάνουν στήριξη ευάλωτων οικογενειών, ενίσχυση τοπικών συλλόγων και φορέων, άμεση ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντικές δράσεις και πολλά άλλα. Τέλος, ως μέλη της Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων, κάθε χρόνο διασώζουμε τόνους τροφίμων που είναι απόλυτα υγιής προς κατανάλωση και τα προωθούμε σε φορείς που στηρίζουν ευάλωτους συμπολίτες.