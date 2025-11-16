Άρης Κουτελός: Η νέα εποχή της LG βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο της τεχνολογίας

Στην εποχή όπου η τεχνολογία αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η LG επιδιώκει να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο «έξυπνης ζωής», πιο ανθρώπινο, πιο απλό και πιο συνδεδεμένο από ποτέ. Με το σύνθημα “Life Connected”, η εταιρεία περνά σε ένα νέο στάδιο εξέλιξης, όπου οι συσκευές δεν είναι απλώς εργαλεία, αλλά μέλη ενός οικοσυστήματος που αντιλαμβάνεται, προσαρμόζεται και διευκολύνει την καθημερινότητα.

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, μιλάει στον Liberal για το πώς η εταιρεία επαναπροσδιορίζει την έννοια του smart home, πώς η Ελλάδα γίνεται σημείο αναφοράς για τις λύσεις connected living και γιατί η τεχνολογία, όταν παραμένει ανθρωποκεντρική, μπορεί πραγματικά να κάνει τη ζωή «καλύτερη» και πλέον, «συνδεδεμένη».

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Πώς εξασφαλίζει η LG ότι η τεχνολογία των «έξυπνων σπιτιών» παραμένει πραγματικά ανθρωποκεντρική και δεν μετατρέπεται σε κάτι περίπλοκο ή παρεμβατικό για τον χρήστη;

Για εμάς στην LG, η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν κάνει τη ζωή του ανθρώπου πιο εύκολη και ουσιαστική. Ο σχεδιασμός των λύσεων smart home βασίζεται σε αυτή ακριβώς τη λογική: η καινοτομία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι να τον δυσκολεύει. Η πλατφόρμα LG ThinQ, για παράδειγμα, είναι φτιαγμένη ώστε να προσαρμόζεται φυσικά στις συνήθειες του χρήστη και να λειτουργεί διαισθητικά, χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην απλότητα, στη φιλική διεπαφή και στην άνεση, έτσι ώστε το “έξυπνο σπίτι” να ενσωματώνεται ομαλά στην καθημερινότητα και να κάνει τη ζωή πιο εύκολη, πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη.

Η LG περνά από το “Life’s Good” στο “Life Connected”. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η μετάβαση για τον Έλληνα καταναλωτή και πώς αλλάζει τη σχέση του με την τεχνολογία;

Το “Life Connected” σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την LG, μια εποχή όπου όλα συνδέονται: οι άνθρωποι, οι συσκευές, οι εμπειρίες. Για τον Έλληνα καταναλωτή αυτό μεταφράζεται σε μια πιο ενιαία και έξυπνη εμπειρία με τα προϊόντα LG, είτε πρόκειται για οικιακές συσκευές είτε για τηλεοράσεις ή λύσεις ενέργειας.

Μέσα από το οικοσύστημα LG ThinQ, ο χρήστης αποκτά μια προσωποποιημένη σχέση με την τεχνολογία, όπου το σπίτι «αντιλαμβάνεται» τις ανάγκες του και προσαρμόζεται σε αυτές. Είναι μια εξέλιξη που φέρνει κοντά την ανθρώπινη καθημερινότητα με την ευκολία και την αποδοτικότητα της τεχνολογίας.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως αγορά όπου δοκιμάζονται πιλοτικά λύσεις connected living. Θεωρείτε ότι η χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για άλλες ευρωπαϊκές αγορές;

Πιστεύουμε πως η Ελλάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει παράδειγμα. Οι Έλληνες είναι δεκτικοί στη νέα τεχνολογία, ενώ η χώρα διαθέτει πλέον ισχυρές ψηφιακές υποδομές και αυξανόμενη χρήση «έξυπνων» συσκευών. Αυτό δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για να εφαρμοστούν και να εξελιχθούν οι λύσεις connected living.

Σε συνεργασία με συνεργάτες, προσαρμόζουμε τις διεθνείς καινοτομίες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, από την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι την ψυχαγωγία. Έτσι, η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως πρότυπο ψηφιακής διασυνδεδεμένης ζωής για την ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή.