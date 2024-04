Υ. Amidror (τ. πρόεδρος Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ισραήλ)

Για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και την επόμενη μέρα μιλά στο Liberal ο Yaakov Amidror. Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Νετανιάχου και πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, αναλύει τους στόχους των τρομοκρατών της Χαμάς, την έκρυθμη κατάσταση με τη Χεζμπολάχ, τις σχέσεις με την Ελλάδα και τη στάση του Ερντογάν.

Συνέντευξη στον Νικόλα Ταμπακόπουλο

Κύριε Amidror, πιστεύετε ότι ο πόλεμος κατά των τρομοκρατών της Χαμάς έχει κερδηθεί;

Όχι. Όχι ακόμα. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Από τους 24 στόχους της Χαμάς έχουμε θέσει εκτός περί τους 18. Υπάρχουν άλλοι τέσσερις στη Ράφα. Εκεί υπάρχουν τέσσερα τάγματα για την αντιμετώπισή τους. Ακόμη υπάρχουν άλλα δυο τάγματα στο κέντρο και μόλις γίνει η εκκαθάριση στη Ράφα θα συνεχίσουμε την εκκαθάριση σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, θα κινούμαστε κατά των εναπομείναντων τρομοκρατών της οργάνωσης. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον έλεγχο του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας. Ήδη, οι απώλειες της Χαμάς στη Γάζα είναι δεκάδες χιλιάδες. Στη συνέχεια, θα συνεχίσουμε την επιχείρηση εκκαθάρισης όλης της περιοχής στη Λωρίδα της Γάζας από τους εναπομείναντες τρομοκράτες

Γιατί η Χαμάς δεν αποδέχθηκε τους όρους του Ισραήλ; Μήπως θέλει να θέσει σε ισχύ ένα ευρύτερο σχέδιο για την εξαγωγή αστάθειας από το Ισραήλ, στην Αίγυπτο και εν γένει στην περιοχή;

Η Χαμάς έχει ένα σχέδιο. Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου θεώρησαν ότι η Χεζμπολάχ θα μπει στον πόλεμο για να την ενισχύσει. Ακόμη, θεώρησαν ότι οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης θα εξεγερθούν και έτσι οι Ισραηλινοί θα είχαν να αντιμετωπίσουν εχθροπραξίες και σε μια άλλη περιοχή στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ.

Παρά την ανταλλαγή πυρών, αυτοί δεν προχώρησαν πάνω από τη γραμμή των 15 χιλιομέτρων που είναι τα σύνορά τους. Επίσης, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ όλα είναι υπό έλεγχο. Το κυρίως σχέδιο της Χαμάς είναι να αναζωπυρώσει τη διένεξη, κάτι που έκανε την Ουάσιγκτον να παρέμβει. Και αυτό γιατί οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι να πάρουν το υπόλοιπο του Παλαιστινιακού κράτους, καθώς ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου ένα άλλο κράτος της Χαμάς.

Οι Αμερικανοί μιλάνε για εκδημοκρατισμό του κράτους. Αυτό σημαίνει εκλογές. Οι εκλογές σημαίνουν ότι η Χαμάς θα κερδίσει. Και λίγοι είναι οι Ισραηλινοί που θεωρούν ότι το Παλαιστινιακό κράτος δεν θα ελέγχεται εκ νέου από τη Χαμάς.

Οι βαρβαρότητες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου οδήγησαν πολλούς Ισραηλινούς να μην πιστεύουν στη λύση των δυο κρατών. Η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος που να υποστηρίξει με υπευθυνότητα ότι η μόνη λύση είναι αυτή των δυο κρατών.

Υπάρχει κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή; Πώς σχολιάζετε την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή;

Ο πόλεμος στον Λίβανο είχε ως συνέπεια πάνω από 60.000 Ισραηλινοί να εγκαταλείψουν τις οικίες και τα χωριά τους. Οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι δεν μπορούν να επιτύχουν κάποια συμφωνία. Ελπίζουμε ότι οι Αμερικανοί μέσω της διπλωματικής οδού να επιτύχουν κάποια συμφωνία και αυτό γιατί το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να πολεμά κατά της Χεζμπολάχ.

Όσον αφορά στις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας. Σε ποιους τομείς θα μπορούσαμε να περιμένουμε μια ενίσχυση των δεσμών;

Πιστεύω ότι Ισραήλ και Ελλάδα έχουν καλές σχέσεις. Πρέπει να τις ενισχύσουμε, μέσω έργων υποδομών, όπως τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να συνεργαστούμε ευρύτερα στον ενεργειακό τομέα. Θα πρέπει να δούμε σφαιρικά όλες τις ανάγκες σε Ισραήλ, Μεσόγειο και Αίγυπτο ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός κύκλος δεσμών. Την Ελλάδα δεν τη βλέπουμε μόνο ως μια μεμονωμένη χώρα, αλλά ως ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι σημαντικό για εμάς και την οικονομία του Ισραήλ.

Τέλος, πώς αξιολογείτε τον ρόλο του Ερντογάν στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή;

Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Η συμπεριφορά της Τουρκίας θα έπρεπε να είναι περισσότερο υπεύθυνη. Όμως σε κάθε ευκαιρία καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει υπεύθυνη πολιτική. Άρα δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ η Τουρκία να αποτελεί μέρος της συμμαχίας στη Μεσόγειο, εφόσον βέβαια εξακολουθεί την ίδια πολιτική.

* Ο στρατηγός Yaakov Amidror είναι ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ Anne και Greg Rosshandler.

Ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας από τον Απρίλιο 2011 ως τον Νοέμβριο του 2013.

Υπηρέτησε επί 36 χρόνια σε ανώτερες θέσεις της IDF και συγκεκριμένα από το 1966 ως το 2002. Ειδικότερα, υπηρέτησε ως διοικητής των Στρατιωτικών Σχολών (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Εθνικής Άμυνας, της Σχολής Επιτελείου και Διοίκησης και της Ακαδημίας Τακτικής Διοίκησης), στρατιωτικός γραμματέας του Υπουργού Άμυνας, διευθυντής του τμήματος ανάλυσης πληροφοριών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Βόρειας Διοίκησης.

Ο στρατηγός Yaakov Amidror είναι, επίσης, διακεκριμένος συνεργάτης στο Κέντρο Gemunder της JINSA (Jewish Institute for National Security of America). Έχει γράψει τρία βιβλία με θέμα τις στρατιωτικές πληροφορίες και τη στρατηγική: Reflections on Army and Security (Εβραϊκά, 2002), Intelligence, Theory and Practice (Εβραϊκά, 2006) και Winning Counterinsurgency War: The Israeli Experience (JCPA, 2008).