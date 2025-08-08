Τριάδα με Goal/Goal και Over

Τα 2 από τα 3 Over πέρασαν χθες. Το ένα ήταν στο Μιλσάμι-Βίρτους (3-2) και το άλλο στο Σερβέτ-Ουτρέχτη (1-3). Έμεινε Under ο ΠΑΟΚ με τη Βολσμπέργκερ (0-0), η οποία έχασε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει και να «ανοίξει» το ματς.

Με επιλογές από τα πρωταθλήματα του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Νυρεμβέργης με την Ντάρμσταντ όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Σκόραραν οι δύο ομάδες στις 5/7 συναντήσεις τους στη Νυρεμβέργη. Επίσης, η Ντάρμσταντ έβαλε και δέχτηκε γκολ στους 10/12 αγώνες της επίσημους και μη. Επομένως, είναι πιθανό το Goal/Goal.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για την αναμέτρηση της πρώτης κατηγορίας του ολλανδικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Φορτούνα και Γκόου Αχέντ. Αυτό είναι το πρώτο επίσημο ματς για τη γηπεδούχο, αφού σήμερα είναι η πρεμιέρα της Λίγκας. Παρουσίασε όμως το Goal/Goal στα τελευταία τρία φιλικά που έδωσε κατά το διάστημα της προετοιμασίας της. Η φιλοξενούμενη ηττήθηκε την περασμένη Κυριακή με 2-1 από την Αϊντχόφεν στο Σούπερ Καπ. Αυτό ήταν το έκτο συνεχόμενο Goal/Goal της σε επίσημους και ανεπίσημους φιλικούς αγώνες.

Στο Βέλγιο φαβορί για τη νίκη είναι η Σιντ Τρούιντεν στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Ντέντερ. Επειδή όμως στις πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων γίνονται αρκετές εκπλήξεις, όπως την περασμένη Παρασκευή όπου ηττήθηκε η Κλαμπ Μπριζ από τη Μαλίν, θα αποφύγουμε τον «άσο» και θα πάμε με το Over 2,5. Επιβεβαιώθηκε αυτό στις 3/3 συναντήσεις τους στη Σιντ Τρούιντεν. Μπορεί να σκοράρει η Ντέντερ, όπως έκανε στις τελευταίες τρεις επισκέψεις στην έδρα της αντιπάλου της, για να γίνει πιο εύκολα το Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

140 (19.30) ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ GOAL/GOAL 1,47

155 (21.00) ΦΟΡΤΟΥΝΑ-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ GOAL/GOAL 1,58

169 (21.45) ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ-ΝΤΕΝΤΕΡ OVER 1,65