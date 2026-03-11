Τριάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασαν εύκολα τα 2 φαβορί που είχαμε επιλέξει χτες από το Champions League, η Μπάγερν Μονάχου (κέρδισε με 1-6 την Αταλάντα) και η Ατλέτικο Μαδρίτης (επικράτησε με 5-2 της Τότεναμ). Δεν έγινε όμως το Over στο παιχνίδι Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1.

Στα παιχνίδια του Champions League στρέφεται και σήμερα το ενδιαφέρον. Ξεχωρίσαμε 1 Goal και 2 Over. Το πιο αμφίρροπο ματς της φάσης των «16» είναι αυτό ανάμεσα στην Μπόντο Γκλιμτ και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης είναι η Μπόντο Γκλιμτ. Απέκλεισε με 2 νίκες την Ίντερ και θέλει να περάσει στα προημιτελικά βγάζοντας νοκ άουτ και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Στην έδρα της είναι δυνατή και σκοράρει με άνεση. Δέχεται όμως και γκολ. Η Σπόρτινγκ θα παίξει για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να βρει δίχτυα. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει προβάδισμα για τη νίκη στο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι της με την Τσέλσι. Φέτος είναι ικανή για όλα. Μπορεί να κερδίσει σε οποιαδήποτε έδρα αλλά και να κάνει γκέλα στο γήπεδό της. Την Παρασκευή ηττήθηκε με 1-3 από τη Μονακό. Η Τσέλσι δυσκολεύτηκε στο Κύπελλο για να αποκλείσει με 2-4 στην παράταση τη Ρέξαμ. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση, αλλά δέχονται και γκολ. Λογικά θα έχει πάνω από 2 γκολ το μεταξύ τους παιχνίδι στο Παρίσι.

Το Over είναι πιθανό και στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν οι 2 ομάδες στα τελευταία παιχνίδια τους δικαίως έχει δοθεί ο πρώτος λόγος στη Μάντσεστερ Σίτι. Βέβαια η Ρεάλ δεν πρέπει να υποτιμηθεί, ειδικά στην έδρα της. Πιο ασφαλής επιλογή γι’ αυτό το ματς φαίνεται να είναι το Over. Και οι 2 θα κυνηγήσουν τη νίκη και το σκορ μπορεί να ξεφύγει.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

901 (22:00) ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. GOAL 1,52

902 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΤΣΕΛΣΙ OVER 1,64

903 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ OVER 1,64