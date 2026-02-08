Τριάδα με Goal/Goal

Η Τσέλσι κέρδισε εύκολα με 1-3 τη Γουλβς και πέρασε το «διπλό» της. Η Φιορεντίνα όμως, αν και έκανε την ανατροπή στο ματς με την Τορίνο, δέχτηκε την ισοφάριση (2-2) στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων! Δεν έγινε και το Goal/Goal στο ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (2-0), αφού έμεινε από το 29΄ με 10 παίκτες η φιλοξενούμενη.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίσαμε 3 παιχνίδια στα οποία είναι πιθανό να σκοράρουν όλες οι ομάδες. Ποντάρουμε δηλαδή σε 3 Goal/Goal. Το πρώτο είναι από τη Γαλλία, στο παιχνίδι της Νις με την Μονακό. Δύσκολη είναι η πρόβλεψη σημείου, αν και η Μονακό φαίνεται να έχει μικρό προβάδισμα. Στο τελευταίο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα κέρδισε με 4-0 τη Ρεν. Την Πέμπτη όμως ηττήθηκε με 3-1 από το Στρασβούργο και αποκλείστηκε από το Κύπελλο. Η Νις κέρδισε με 3-2 την Μονπελιέ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Στο Πρωτάθλημα προέρχεται από 4 σερί Goal/Goal.

Πιθανό είναι το σκοράρισμα και από την Κολωνία και τη Λειψία στο μεταξύ τους παιχνίδι στην έδρα της πρώτης. Και σε αυτό το ματς οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στη φιλοξενούμενη, η οποία ηττήθηκε με 1-2 εντός έδρας από την Μάιντζ, την προηγούμενη αγωνιστική. Μετράει 4 Goal/Goal στα 6 τελευταία ματς. Η Κολωνία, μετά από 4 σερί Goal/Goal, κράτησε το μηδέν στην άμυνα στο τελευταίο παιχνίδι, τη νίκη της με 1-0 κατά της Φράιμπουργκ. Σκόραραν και οι 2 στις 3 από τις 4 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην Κολωνία.

Το τρίτο Goal/Goal είναι από την Premier League, στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ξέσπασε στην Νιούκαστλ η Λίβερπουλ και κέρδισε εύκολα με 4-1. Η Σίτι, αν και προηγήθηκε με 0-2 στην έδρα της Τότεναμ, πήρε μόνο τον 1 βαθμό (2-2). Και οι 2 θέλουν τη νίκη, η Λίβερπουλ στην προσπάθειά της να πάρει το εισιτήριο για το Champions League και η Μάντσεστερ Σίτι για να μειώσει στους 6 βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ και να παραμείνει στη μάχη του τίτλου. Λογικά θα γίνει ανοιχτό ματς και θα σκοράρουν και οι 2.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

513 (16:00) ΝΙΣ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL 1,45

525 (16:30) ΚΟΛΩΝΙΑ-ΛΕΙΨΙΑ GOAL/GOAL 1,44

559 (18:30) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,47