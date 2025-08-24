Τριάδα με Goal/Goal

Με 3 Goal/Goal είναι οι σημερινές επιλογές μας. Τα 2 είναι από τη Ligue 1. Το πρώτο είναι στο ντέρμπι της Βρετάνης ανάμεσα στη Λοριάν και τη Ρεν. Στην πρεμιέρα η Λοριάν ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της Οσέρ. Είχε ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά για να ισοφαρίσει αλλά η Οσέρ ήταν καλύτερη και δίκαια πήρε τη νίκη.

Η Ρεν πέτυχε ανέλπιστη νίκη με 1-0 κατά της Μαρσέιγ. Έμεινε με 10 παίκτες στο 31’, κλείστηκε για να πάρει τον βαθμό και σκόραρε στις καθυστερήσεις. Στο σημερινό παιχνίδι είναι ικανές να σκοράρουν και οι 2. Τα 2 τελευταία χρόνια η Λοριάν κέρδισε με το ίδιο σκορ 2-1.

Το δεύτερο γκολ από το γαλλικό πρωτάθλημα είναι στο βραδινό ντέρμπι της Λιλ με τη Μονακό. Και οι 2 παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Στην 1η αγωνιστική η Λιλ έφερε ισοπαλία με 3-3 στην έδρα της Μπρεστ και η Μονακό κέρδισε με 3-1 την Χάβρη. Το Goal/Goal, όπως και το Over, ήρθε στις 4 από τις 5 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Λιλ (2-1, 1-2, 4-3, 2-0, 2-1).

Στην Bundesliga και στα 6 χτεσινά ματς πέτυχαν γκολ όλες οι ομάδες και σημειώθηκαν πάνω από 2 τέρματα. Είχαμε δηλαδή 6 Goal/Goal και Over! Πιθανό είναι το Goal/Goal και στη σημερινή αναμέτρηση της Γκλάντμπαχ με το Αμβούργο. Μικρό προβάδισμα λόγω έδρας έχει η Γκλάντμπαχ. Λογικά θα σκοράρει στο γήπεδό της. Επιστρέφει μετά από 7 χρόνια στην Bundesliga το Αμβούργο και ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος. Μπορεί να πετύχει γκολ στην πρεμιέρα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

684 (16:00) ΛΟΡΙΑΝ-ΡΕΝ GOAL/GOAL 1,68

718 (18:30) ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ GOAL/GOAL 1,47

756 (21:45) ΛΙΛ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL 1,52