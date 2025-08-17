Τριάδα με Goal/Goal

Πέρασαν και το Σάββατο για δεύτερη σερί ημέρα οι προτάσεις της στήλης! Ήταν τα «διπλά» της Σάλτσμπουργκ στη Χάρτμπεργκ (1,43), της Μάντσεστερ Σίτι στη Γουλβς (1,49) και της Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας με τη Στουτγάρδη (1,64)!

Με Goal/Goal από την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας η Γκόου Αχέντ έφερε 2-2 με τη Φορτούνα Σιτάρντ στην πρεμιέρα. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο Goal/Goal της σε επίσημο αγώνα, αφού είχε προηγηθεί το 1-2 με την Αϊντχόφεν στον τελικό του Σούπερ Καπ. Επίσης, ήταν Goal/Goal και τα πέντε καλοκαιρινά φιλικά της. Το ίδιο συνέβη και στα δύο από τα τελευταία τρία παιχνίδια που αντιμετώπισε τον Άγιαξ.

Στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ με τις οκτώ από τις τελευταίες 11 αναμετρήσεις τους να έχουν λήξει Goal/Goal. Επίσης τα τέσσερα πιο πρόσφατα φιλικά της Γιουνάιτεντ ήταν Goal/Goal, ενώ σκόραρε η ίδια στους 5/6 αγώνες της. Η Άρσεναλ βρήκε δίχτυα στα 4/5 φιλικά και στο τελευταίο με την Μπιλμπάο (3-0) σημείωσε γκολ και το μεγάλο μεταγραφικό της απόκτημα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Γιόκερες. Επομένως, είναι λογικό το Goal/Goal.

Πρεμιέρα έχουμε και στη Γαλλία και θα πάμε στο Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε μεσοβδόμαδα το Σούπερ Καπ Ευρώπης κερδίζοντας 4-3 την Τότεναμ στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια έληξε 2-2 δείχνοντας ότι είναι ακόμα ανέτοιμη, απόρροια της ελλιπούς προετοιμασίας της λόγω του Μουντιάλ Συλλόγων. Η Ναντ έφερε τρία Goal/Goal στα τελευταία τέσσερα φιλικά της και σκόραρε στα τέσσερα από τα πέντε πιο πρόσφατα ματς κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Άρα είναι πιθανό και εδώ το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

990 (13.15) ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ-ΑΓΙΑΞ GOAL/GOAL 1,44

1044 (18.30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΑΡΣΕΝΑΛ GOAL/GOAL 1,70

1082 (21.45) NANT-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ GOAL/GOAL 1,75