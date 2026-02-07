Τριάδα με φαβορί και Goal/Goal

To Goal/Goal έγινε χτες στο ματς της Λιντς με την Νότιγχαμ. Η Λιλ όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες κι έμεινε στο 0-0 με τη Μετς.

Δύο φαβορί και 1 Goal/Goal είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Στο ντέρμπι της Premier League, που ξεκινάει στις 14:30, φαβορί για τη νίκη είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προέρχεται από 3 σερί νίκες και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Ο «άσος» της όμως κόντρα στην Τότεναμ είναι χαμηλά και δεν αντικατοπτρίζει τη δυσκολία του αγώνα. Την προηγούμενη αγωνιστική η Τότεναμ βρέθηκε να χάνει με 0-2 από την Μάντσεστερ Σίτι και ισοφάρισε 2-2. Σκόραρε αλλά και δέχτηκε γκολ στα 5 τελευταία παιχνίδια της στην Premier League. To Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Η Τσέλσι έκανε την ανατροπή, την προηγούμενη αγωνιστική, στο ματς με τη Γουέστ Χαμ. Έχανε με 0-2 στο 1ο ημίχρονο και κέρδισε με 3-2. Πέτυχε την 3η σερί νίκη της και βρίσκεται στην 5η θέση, 1 βαθμό πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Λογικά θα πάρει τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την ουραγό και καταδικασμένη σε υποβιβασμό Γουλβς η οποία ηττήθηκε με 0-2 από την Μπόρνμουθ και δεν σκόραρε για 3ο συνεχόμενο ματς.

Στη Serie A παραμένει σε δύσκολη θέση η Φιορεντίνα. Βρίσκεται κάτω από τη διαχωριστική γραμμή και θέλει πάση θυσία τη νίκη στο ματς με την Τορίνο η οποία έχει 9 βαθμούς περισσότερους. Πάλεψε στην έδρα της Νάπολι αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 2-1. Η Τορίνο, μετά από 4 σερί ήττες, πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Λέτσε. Δεν είναι εύκολο το ματς για την Φιορεντίνα αλλά στην έδρα της μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς. Ακολουθεί άλλωστε το ακόμα πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο. Αν δεν κερδίσει σήμερα θα μπει σε ακόμα πιο μεγάλες περιπέτειες.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

223 (14:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΤΟΤΕΝΑΜ GOAL/GOAL 1,52

274 (22:00) ΓΟΥΛΒΣ-ΤΣΕΛΣΙ 2 1,62

428 (21:45) ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΤΟΡΙΝΟ 1 1,67