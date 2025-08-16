Τριάδα με δυνατά φαβορί

Πέρασαν οι προτάσεις μας την Παρασκευή με το Over στο Γκέτερσλοχ-Ουνιόν Βερολίνου (1,47), το «2+Ov 1,5» στο Στρόμσγκοντσετ-Μπόντο Γκλιμτ (1,50) και το Over στο Λέουβεν-Γκενκ (1,65). Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,64!

Τρία φαβορί από τις πρώτες κατηγορίες σε Αγγλία, Αυστρία και Γερμανία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Ξεκάθαρο προβάδισμα για το «τρίποντο» έχει η Σάλτσμπουργκ απέναντι στη Χάρτμπεργκ. Αποκλείστηκε με οδυνηρό τρόπο από την Μπριζ στο Champions League, πέρασε έτσι απευθείας στη League Phase του Europa League και μπορεί τώρα να ασχοληθεί με το πρωτάθλημα όπου πέταξε δύο βαθμούς στην πρεμιέρα με τη Ριντ (2-2), επειδή είχε το μυαλό στην Ευρώπη. Με τη Χάρτμπεργκ μετράει 13 νίκες στα τελευταία 14 ματς που την αντιμετώπισε ανεξαρτήτως έδρας. Λογικά θα την κερδίσει και απόψε.

Το δεύτερο φαβορί είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αντιμετωπίζει τη Γουλβς στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ. Την κέρδισε στα τελευταία 10 παιχνίδια που τη βρήκε απέναντί της ανεξαρτήτως έδρας. Θέλει να αφήσει πίσω της την περσινή αποτυχημένη σεζόν και επιθυμεί να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της τη φετινή. Η Γουλβς βγαίνει αποδυναμωμένη από το μεταγραφικό παζάρι και δε δείχνει αυτή τη στιγμή ικανή να προβάλει αντίσταση στην ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Το τρίτο φαβορί για σήμερα έρχεται από τον μονό τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας και είναι η Μπάγερν, η οποία κέρδισε τη Στουτγάρδη τις 4/5 φορές που αντιμετώπισε. Επίσης, έκανε πειστική εμφάνιση κόντρα στην Τότεναμ (4-0) στο τελευταίο της φιλικό, ενώ η αντίπαλός της έδειξε σημάδια ανετοιμότητας στο δικό της με την Μπολόνια (0-1). Η βαυαρική ομάδα ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια μέχρι τώρα δείχνοντας ότι φέτος τα θέλει όλα. Μπορεί να ξεκινήσει κατακτώντας το Σούπερ Καπ.



Η ΠΡΟΤΑΣΗ

847 (18.00) ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 1,43

911 (19.30) ΓΟΥΛΒΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2 1,49

207 (21.30) ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 1,64