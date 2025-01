Τριάδα με «άσους»

Πέρασαν το Σάββατο οι προτάσεις μας από την Premier League με το Over 2,5 στο παιχνίδι Άστον Βίλα-Λέστερ (2-1) και τον «άσο» μαζί με το Over 2,5 στον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (4-1). Στην επιλογή μας από τη Γαλλία είχαμε βάλει τον «άσο» της Λυών μαζί με το Over 1,5. Κέρδισε η Λυών αλλά με 1-0.

Τρεις «άσους» ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Ξεκινάμε από την Premier League και το παιχνίδι της Φούλαμ με την Ίπσουιτς. Οι 2 ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η Φούλαμ έχει μόλις μία ήττα σε 11 αγωνιστικές και προσπαθεί να μπει στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Μπόρνμουθ κι ενώ πριν είχε κάνει το «διπλό» (1-2) στο ματς με την Τσέλσι. Η Ίπσουιτς κέρδισε με 2-0 την Τσέλσι αλλά παραμένει κάτω από τη διαχωριστική γραμμή της βαθμολογίας. Δεν είναι εύκολο το ματς για τη Φούλαμ αλλά μπορεί να το κερδίσει.

Στη Super League ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα του με 2-1 από την Αστέρα στην Τρίπολη. Εξέτισε την ποινή των 2 αγωνιστικών και θα γίνει με κόσμο το σημερινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο οποίος, μετά από 6 ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, κέρδισε με 4-0 τον Βόλο. Είναι δυνατός στην έδρα του Άρης (6-1-1) και μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς.

Στην Ντόχα του Κατάρ γίνεται ο τελικός του Σούπερ Καπ Γαλλίας, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία κέρδισε με 2-4 την Μονακό, σε αγώνα για το πρωτάθλημα, στις 18 Δεκεμβρίου. Με οδηγό αυτό το παιχνίδι θα ποντάρουμε στον «άσο». Έχει πάρει τα 10 από τα 11 τελευταία τρόπαια η Παρί. Μόνο μία φορά ηττήθηκε με 1-0 από τη Λιλ. Δύο φορές αντιμετώπισε τη Μονακό και την κέρδισε με 2-1 και 4-0. Το πιθανότερο είναι να κάνει σήμερα το 3 στα 3.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

408 (16:00) ΦΟΥΛΑΜ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1 1,55

420 (16:30) ΑΡΗΣ-ΟΦΗ 1 1,70

438 (18:30) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΟΝΑΚΟ 1 1,57