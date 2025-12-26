Τριάδα φαβορί από την Αγγλία

Τρίτο σερί ταμείο για τη στήλη, καθώς πέρασαν και χθες οι δύο επιλογές μας. Βγήκε το Under του 1,87 στο Αλ Ριγιάντ – Αλ Ιτιφάκ (0-2). Επίσης, επιβεβαιώθηκε ο «1» του 1,50 στο Αλ Σουκούρ – Αλ Νατζμά (2-1). Από εκεί και πέρα, η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων φέρνει και περισσότερα παιχνίδια στο κουπόνι με την Αγγλία να κλέβει την παράσταση. Από αυτή είναι και οι τρεις επιλογές μας.

ΚΟΒΕΝΤΡΙ – ΣΟΥΟΝΣΙ

Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στην Τσάμπιονσιπ. Η Κόβεντρι είναι πρωτοπόρος με 48 βαθμούς και στο «+11» από την 3η θέση. Θεωρείται ακλόνητο φαβορί για την απευθείας άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ. Η Σουόνσι από την άλλη, βρίσκεται στη 19η θέση και στο «+7» από την επικίνδυνη ζώνη. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας και αναμένεται η γηπεδούχος εύκολα ή δύσκολα να πάρει το «τρίποντο». «Τρέχει» σερί 12-2-2 εντός – εκτός και έχει και την καλύτερη έδρα με 8-2-0! Η φιλοξενούμενη ηττήθηκε στις 4/4 εξορμήσεις της.

ΚΑΡΝΤΙΦ – ΕΞΕΤΕΡ

Παιχνίδι για την 21η αγωνιστική στην Α’ Αγγλίας με την Κάρντιφ να βρίσκεται στην 1η θέση έχοντας 41 βαθμούς. Είναι στο «+4» από την 3η θέση. Η Έξετερ από την άλλη, ισοβαθμεί με την 21η Μάνσφιλντ, αλλά είναι εκτός επικίνδυνη ζώνης επειδή έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας και εδώ και η γηπεδούχος αναμένεται να πάρει το «τρίποντο». Όπως έκανε 5/6 ματς εντός – εκτός και στα 8/10 στη βάση της στο πρωτάθλημα. Στην έδρα της μετράει 5/5 βάζοντας από δύο γκολ και πάνω σε όλα. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχει τέσσερις συνεχόμενες ήττες μακριά από το «σπίτι» της.

ΣΑΛΦΟΡΝΤ – ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ

Ματς για την 22η αγωνιστική στη Β’ Αγγλίας με τη Σάλφορντ να είναι στις θέσεις που οδηγούν στα μπαράζ για την Α’. Έχει απόσταση τριών βαθμών από την πρώτη τριάδα και είναι στο «+2» από την 8η θέση. Η Χάρογκεϊτ από την άλλη, είναι μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-1» από τη σωτηρία. Ο «1» πληρώνει κάτω από 1,50 και θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Η γηπεδούχος το επιβεβαίωσε στα 2/2 εντός – εκτός με τη φιλοξενούμενη. Επίσης, κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δυο τέρματα στα 3/4 μέσα – έξω και στα 4/5 στο «σπίτι» της. Επιπλέον, η φιλοξενούμενη έχασε με Ov 1,5 στα 2/2 ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 534 ΚΟΒΕΝΤΡΙ – ΣΟΥΟΝΣΙ 1 1,68

17.00 544 ΚΑΡΝΤΙΦ – ΕΞΕΤΕΡ 1 1,61

17.00 564 ΣΑΛΦΟΡΝΤ – ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ 1+OV 1,5 1,62