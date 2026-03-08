Τριάδα από τη Super League

Πέρασαν και το Σάββατο, για τρίτη σερί μέρα, οι προτάσεις της στήλης! Τα 3 Over, στα παιχνίδια Λειψία-Άουγκσμπουργκ (1,45), Κολωνία-Ντόρτμουντ (1,58) και Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (1,55), πλήρωσαν 3,55!

Με τη Super League θα ασχοληθούμε σήμερα. Απομένουν 3 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος. Στις 2 τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας βρίσκονται ο Αστέρας Τρίπολης με 16 βαθμούς και ο Πανσερραϊκός με 12. Κρίσιμο είναι το μεταξύ τους ματς στην Τρίπολη. Ο Αστέρας έχει το προβάδισμα στην έδρα του. Με νίκη θα πλησιάσει στους 2 βαθμούς τον Παναιτωλικό και τη Λάρισα. Ποντάρουμε στον «άσο».

Καθοριστικής σημασίας στη μάχη για την 4η θέση των playoffs είναι η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό. Με τις 3 σερί νίκες που πέτυχε ο Παναθηναϊκός (2 κατά του ΟΦΗ και μία κόντρα στον Άρη) ανέβηκε στην 4η θέση και είναι στο +3 από την ομάδα της Λιβαδειάς. Θέλει νίκη ή ισοπαλία για να εξασφαλίσει ουσιαστικά τη συμμετοχή του στα playoffs. Μόνο νίκη είναι ο στόχος του Λεβαδειακού, ο οποίος συμπλήρωσε 4 σερί παιχνίδια χωρίς να κερδίσει (0-2-2). Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός κι έχει το προβάδισμα για τη νίκη. Επειδή υπάρχει και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία Χ2 μαζί με το Over 1,5.

Μάχη για τον τίτλο δίνουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Πήρε τη νίκη χτες η ΑΕΚ με 1-0 κόντρα στη Λάρισα και έμεινε μόνη της στην 1η θέση με 3 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που παίζουν μεταξύ τους σήμερα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στο ντέρμπι όλα είναι πιθανά. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα λόγω έδρας. Ο ΠΑΟΚ όμως κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και τον απέκλεισε από το Κύπελλο. Και οι 2 ομάδες θα παίξουν για τη νίκη για να πιάσουν την ΑΕΚ στην 1η θέση και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν, κάτι που έγινε και στο ματς του 1ου γύρου στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1. Πληρώνει καλά το Goal/Goal και αξίζει να παιχτεί.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

521 (16:00) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 1,62

575 (19:00) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ X2+OVER 1,5 1,91

596 (21:00) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ GOAL/GOAL 2,00