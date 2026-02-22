Τριάδα από τη Super League

Ο «άσος» της Μάντσεστερ Σίτι (κέρδισε με 2-1 την Νιούκαστλ) ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε χτες. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έκανε την ανατροπή από 0-2 σε 3-2 στο ματς με την Οβιέδο αλλά ισοφαρίστηκε 3-3 στις καθυστερήσεις και είχε δοκάρι στο τέλος του αγώνα. Δεν έγινε και το Over στο παιχνίδι της Τσέλσι με την Μπέρνλι το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1.

Από τη Super League είναι οι σημερινές επιλογές μας με 3 φαβορί. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας αλλά αν κερδίσει σήμερα το σημερινό παιχνίδι με τη Λάρισα και το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά θα μπορέσει να ανέβει στην κορυφή. Έφερε ισοπαλία με 0-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ κι ακολούθησε η ήττα του με 1-2 από τη Θέλτα στο Europa League. Είναι πιθανό να βγάλει αντίδραση και να πάρει τη νίκη στη Λάρισα. Από την ισοπαλία με 1-1 στη «Λεωφόρο» με τον Παναθηναϊκό προέρχεται η Λάρισα. Δύσκολα όμως θα κόψει βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ.

Μεγαλύτερο ρίσκο αλλά και καλύτερη απόδοση έχει ο «άσος» του Άρη στον αγώνα με την Κηφισιά. Δεν κατάφερε να κερδίσει στον Βόλο ο Άρης. Προηγήθηκε στο σκορ αλλά έφερε ισοπαλία με 1-1. Έχει μία νίκη στα 6 τελευταία ματς. Δυσκολεύεται και στην έδρα του και φέρνει ισοπαλίες (2-7-1). Χρειάζεται μία νίκη και ίσως την πετύχει κόντρα στην Κηφισιά η οποία συμπλήρωσε 8 αγωνιστικές χωρίς να κερδίσει (0-5-3). «Γύρισε» πάντως την προηγούμενη αγωνιστική το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και από 0-2 που έχασε στα πρώτα 8 λεπτά ισοφάρισε 2-2. Ο Άρης κέρδισε και εκτός έδρας με 0-1 την Κηφισιά. Μπορεί να πάρει τη νίκη και στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Φαβορί είναι και η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Λεβαδειακό ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας και με την ισοπαλία στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 13 σερί αγωνιστικές αήττητη (10-3-0). Ο Λεβαδειακός είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Βρίσκεται σταθερά στην 4η θέση και θέλει να παραμείνει έως το τέλος της κανονικής περιόδου για να παίξει στα playoffs. Έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό (0-0) αν και έπαιζε για 1 ημίχρονο με 10 παίκτες. Θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά και στην ΑΕΚ, η οποία όμως θα προσέξει πολύ το παιχνίδι κι εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα το «καθαρίσει».

H ΠΡΟΤΑΣΗ

590 (18:00) ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ 2 1,41

605 (19:00) ΑΡΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1 1,86

617 (20:00) ΑΕΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 1,54