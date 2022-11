Τριάδα από τα φιλικά, το Κύπελλο Αγγλίας και την Πορτογαλία

Περιμένοντας το Μουντιάλ μαζεύουμε λεφτά τις τελευταίες μέρες! Άλλο ένα ταμείο ήρθε την Τρίτη για τη στήλη με τα 2 Over από το Κύπελλο Αγγλίας. Πέρασαν το Over 2,5 στο παιχνίδι Γουίμπλεντον-Γουεϊμάουθ (3-1) με απόδοση 1,54 και το Over 3,5 στο ματς Ντέρμπι-Τορκί (5-0) με απόδοση 1,90.

Από το σημερινό κουπόνι ξεχωρίσαμε μία τριάδα. Στο Κύπελλο Αγγλίας η Όξφορντ βρίσκεται 2 κατηγορίες πάνω από την Γουόκινγκ κι εύκολα ή δύσκολα πρέπει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Στο 1,78 είναι το «διπλό» της στο Πάμε Στοίχημα.

Στα Τίρανα γίνεται το φιλικό παιχνίδι της Αλβανίας με την Ιταλίας. Το «διπλό» κι εδώ είναι πιθανό με απόδοση 1,42. Η Ιταλία έχει μείνει εκτός Μουντιάλ και προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Euro. Η Αλβανία δεν ήταν καλή στα παιχνίδια της στο Nations League.

Στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας η Φαρένσε διεκδικεί την άνοδο, βρίσκεται στη 2η θέση και δικαίως έχει δοθεί ως φαβορί στο ματς με την προτελευταία στη βαθμολογία Τροφένσε. Ο «άσος» δείχνει να είναι δυνατός και πληρώνει 1,45. Με την επιφύλαξη βέβαια ότι σε τέτοια πρωταθλήματα οι εκπλήξεις πάντα καραδοκούν.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

539 (21:45) ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΟΞΦΟΡΝΤ 2 1,78

541 (21:45) ΑΛΒΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2 1,42

542 (22:15) ΦΑΡΕΝΣΕ-ΤΡΟΦΕΝΣΕ 1 1,45