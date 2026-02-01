Τριάδα από Ιταλία και Γαλλία

Πέρασε η τριάδα της στήλης το Σάββατο, με το «διπλό» της Άρσεναλ (1,52) και τα Goal/Goal στα παιχνίδια Μπράιτον-Έβερτον (1,72) και Οσασούνα-Βιγιαρεάλ (1,67)! Στο 4,37 ήταν η απόδοσή της!

Οι σημερινές επιλογές μας είναι από την Ιταλία και τη Γαλλία. H Ίντερ προηγείται στη Serie A και αρχίζει να ξεφεύγει στη βαθμολογία. Μετά το περσινό κάζο, που έχασε μέσα από τα χέρια της τον τίτλο, δεν θέλει να δώσει δικαιώματα. Είναι φαβορί για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Κρεμονέζε. Μετράει 8 «διπλά» σε 10 παιχνίδια που έχει δώσει μακριά από το Μιλάνο. Η Κρεμονέζε βρίσκεται σε πτώση. Συμπλήρωσε 8 αγώνες χωρίς νίκη, με 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Το «διπλό» είναι πιθανό, αλλά για να έχει αξία το συνδυάζουμε με το Over 1,5. Στην τελευταία επίσκεψή της στην έδρα της Κρεμονέζε η Ίντερ κέρδισε με 1-2.

Φαβορί είναι και η Γιουβέντους στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάρμα. Ήταν πολύ καλή στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Νάπολι και κέρδισε με 3-0. Στόχος της είναι το εισιτήριο για το Champions League. Η Πάρμα γνώρισε τη συντριβή με 4-0 στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα. Παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη και θα παλέψει για να πάρει βαθμό ή βαθμούς αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει.

Η τρίτη επιλογή είναι από τη Γαλλία με το Over στο βραδινό ματς ανάμεσα στο Στρασβούργο και την Παρί Σεν Ζερμέν. Θέλει τη νίκη η Παρί για να ανέβει και πάλι στην κορυφή, όμως το Στρασβούργο είναι πολύ δυνατό και με τον Γκάρι Ο’ Νιλ στην τεχνική ηγεσία του κέρδισε τη Μετς με 2-1 και τη Λιλ με 1-4. Στις 5 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στο Στρασβούργο έφεραν 5 Goal/Goal και 4 Over. Το πιθανότερο είναι να γίνει ανοιχτό παιχνίδι με πάνω από 2 γκολ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

516 (17:00) ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΙΝΤΕΡ 2+OVER 1,5 1,45

547 (17:00) ΠΑΡΜΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 1,47

546 (17:15) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 2,5 1,55