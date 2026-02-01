Kevin Warsh: Ποιος είναι η επιλογή Τραμπ για την ηγεσία της Fed

H υποψηφιότητα του Kevin Warsh για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια θριαμβευτική επιστροφή στη Federal Reserve ενός πρώην αξιωματούχου της που εδώ και χρόνια επεδίωκε τη θέση του προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε την Παρασκευή τον Warsh για τη θέση του προέδρου Jerome Powell που αποχωρεί τον Μάιο.

Ο 55χρονος Warsh, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2006 σε ηλικία μόλις 35 ετών ως το νεότερο μέλος του. Είχε υπηρετήσει πριν στο Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο του προέδρου George W. Bush. Παρέμεινε στη Fed έως το 2011.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009, βοηθώντας τον τότε πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας Ben Bernanke να οργανώσει διασώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μηχανισμούς στήριξης των αγορών. Χάρη στις διασυνδέσεις του στη Wall Street απέκτησε τη φήμη του «ψιθυριστή» των αγορών.

Μεγάλωσε στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης όπου φοίτησε σε δημόσιο λύκειο πριν σπουδάσει δημόσια πολιτική στο πανεπιστήμιο Stanford όπου αποφοίτησε το 1992. Όπως και ο σημερινός πρόεδρος της Fed Powell, απέκτησε επίσης πτυχίο Νομικής από το πανεπιστήμιο Harvard.

Eίναι παντρεμένος με τη Jane Lauder, κληρονόμο της αυτοκρατορίας καλλυντικών Lauder με περιουσία που εκτιμάται από το Forbes στα $2,7 δισ. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1990 στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών της Morgan Stanley. Μετά την αποχώρηση του από τη Fed εντάχθηκε στο συντηρητικό Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford και δίδαξε στη μεταπτυχιακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων.

Την περίοδο εκείνη άρχισε να εργάζεται για τον δισεκατομμυριούχο Stanley Druckenmiller στο Duquesne family office του επενδυτή, συμβάλλοντας στη διαχείριση της περιουσίας του.

Ο Druckenmiller συνεργάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τον Scott Bessent, νυν υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, για να αποκομίσουν κέρδη άνω του $1 δισ. για τον επενδυτή George Soros, ποντάροντας εναντίον της βρετανικής λίρας.

Ο πεθερός του Warsh, o δισεκατομμυριούχος Ron Lauder, είναι πρώην συμμαθητής και μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ. Σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας John Bolton, είναι εκείνος που πυροδότησε αρχικά το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία, μια επιδίωξη ελέγχου που προκάλεσε έντονες εντάσεις με την Ευρώπη τελευταία.

Γεράκι ή περιστέρι;

O Warsh έχει συμφωνήσει δημόσια με τον Τραμπ ότι η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας οτι τα κέρδη παραγωγικότητας, ιδίως από την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών και ότι η κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται να κάνει μια σκληρή επιλογή. Να θυσιάσει δηλαδή την αγορά εργασίας προκειμένου να πετύχει χαμηλότερο πληθωρισμό.

Ωστόσο, στην πενταετή θητεία του ως διοικητής της Fed o Warsh απέκτησε τη φήμη του «γερακιού». Eπέκρινε τις μαζικές αγορές ομολόγων της κεντρικής τράπεζας με σκοπό την μείωση των στεγαστικών και άλλων μακροπρόθεσμων επιτοκίων ως μόνιμο εργαλείο της νομισματικής πολιτικής.

Μετά από δύο χρόνια συρρίκνωσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων της, η Fed έχει αρχίσει να το αυξάνει εκ νέου. Παραμένει ασαφές αν ο Warsh θα πίεζε για τον τερματισμό της διαδικασίας αυτής.