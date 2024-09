Τριάδα από Γερμανία και Γαλλία

Ο «άσος» της Μπέτις (2-0 τη Λεγκανές) πέρασε την Παρασκευή, αλλά η Λιλ ηττήθηκε με 1-0 από τη Σεντ Ετιέν. Δέχτηκε νωρίς το γκολ και δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Δύο επιλογές από τη Γερμανία και μία από τη Γαλλία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Ανοιχτό ματς με πολλά γκολ αναμένεται να γίνει ανάμεσα στην Γκλάντμπαχ και τη Στουτγκάρδη. Η γηπεδούχος ηττήθηκε με 2-3 από τη Λεβερκούζεν στην πρεμιέρα και κέρδισε με 0-2 στο Μπόχουμ στη 2η αγωνιστική.

Η φιλοξενούμενη μετράει 2 Over. Μετά την ήττα της με 3-1 στο Φράιμπουργκ έφερε ισοπαλία με 3-3 εντός έδρας με τη Μάιντζ. Τρία Over και 4 Goal/Goal έχουν φέρει στις 4 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Γκλάντμπαχ (1-2, 1-1, 3-1, 3-1). Πάμε με το Over, πιθανό είναι και το Goal/Goal.

Από την Bundesliga επιλέξαμε και τον «άσο» της Φράιμπουργκ στον αγώνα με την Μπόχουμ. Καλό ξεκίνημα έκανε η Φράιμπουργκ με τη νίκη 3-1 κόντρα στην Στουτγκάρδη. Πάλεψε στο Μόναχο με την Μπάγερν αλλά έχασε με 2-0.

Επιστρέφει στην έδρα της και είναι φαβορί για τη νίκη στον αγώνα με τη Μπόχουμ η οποία μετράει 2 ήττες, από τη Λειψία με 1-0 και τη Γκλάντμπαχ με 2-0. Ο «άσος» βγαίνει και από την παράδοση. Μόνο νίκες πέτυχε η Γκλάντμπαχ τα 3 τελευταία χρόνια (3-0, 1-0, 2-1).

Τη μεγαλύτερη απόδοση από τις σημερινές επιλογές έχει η επιλογή από το γαλλικό πρωτάθλημα, το «διπλό» της Μονακό στο παιχνίδι με την Οσέρ. Αήττητη είναι η Μονακό, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία, στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Κέρδισε τη Σεντ Ετιέν με 1-0, τη Λυών με 0-2 και ήρθε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με τη Λανς.

Η Οσέρ, μετά τη νίκη της πρεμιέρας με 2-1 κατά της Νις, ηττήθηκε στα 2 εκτός έδρας ματς από την Ναντ με 2-0 και τη Χάβρη με 3-1. Θα προσπαθήσει να αποφύγει τρίτη σερί ήττα αλλά η Μονακό είναι ανώτερη και αν βρεθεί στη μέρα της θα πάρει τη νίκη. Κέρδισε με 2-3 στην τελευταία επίσκεψή της στην έδρα της Οσέρ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

281 (16:30) ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ OVER 1,42

283 (16:30) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΟΧΟΥΜ 1 1,65

402 (20:00) ΟΣΕΡ-ΜΟΝΑΚΟ 2 1,82