Τριάδα από το Europa League

Άλλο ένα ταμείο ήρθε χτες από την Ισπανία, με το «διπλό» και Over της Ρεάλ Μαδρίτης (1,80) και το Goal/Goal στο παιχνίδι Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ (1,68)! Η δυάδα έδωσε απόδοση 3,02!

Το Europa League ξεκινάει σήμερα με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια ανάμεσά τους και αυτό του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά προβλημάτισε με τις 2 τελευταίες εμφανίσεις του στο Κύπελλο (ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό) και τον Παναιτωλικό (ισοπαλία με 0-0 στην Τούμπα).

Ξεκινάμε τις επιλογές μας με το Goal/Goal στο παιχνίδι της Μίντιλαντ με τη Στουρμ Γκρατς. Δικαίως έχει δοθεί ως φαβορί η γηπεδούχος, αν και δεν θα είναι εύκολο το ματς. Η Στουρμ Γκρατς είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις της και μπορεί να σκοράρει. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Τη νίκη θα κυνηγήσει η Ρόμα στη Γαλλία, στον αγώνα με τη Νις. Μπορεί να φύγει αήττητη από αυτή την έδρα, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ισοπαλίας. Επιλέγουμε επομένως τη διπλή ευκαιρία Χ2 μαζί με το Over 1,5. Δεν νομίζουμε ότι θα μείνει στο 0-0 αυτό το παιχνίδι.

Η τρίτη επιλογή είναι με το Over 2,5 στον αγώνα της Φράιμπουργκ με τη Βασιλεία. Στην έδρα της θα στηριχτεί η Φράιμπουργκ για να ξεκινήσει με νίκη τα παιχνίδια της στο Europa League. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Βασιλεία. Το ματς μπορεί να «ανοίξει» από νωρίς και το πιθανότερο είναι να έχει πάνω από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

863 (19:45) ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ GOAL/GOAL 1,52

919 (22:00) ΝΙΣ-ΡΟΜΑ Χ2+OVER 1,5 1,72

921 (22:00) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ OVER 2,5 1,52