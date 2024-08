Over το Ντιναμό Ζ. – Καραμπάγκ

Η Γκιμαράες πήρε το ματς με την Εστορίλ (1-0) την περασμένη Κυριακή και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,59. Η Καμπούρ αντιθέτως, ηττήθηκε 1-0 από τη Χεράκλες χάνοντας πέναλτι για το 1-1 στο 75’. Επίσης, έμεινε στο 0-0 το Μπόλτον – Ρέξαμ με τους τερματοφύλακες των δύο ομάδων να αναδεικνύονται σε ήρωες (11 συνολικά επεμβάσεις).

Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τα πρώτα ματς για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και τη Β’ Βραζιλίας.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ

Πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) συμμετέχει απευθείας σε αυτά, ενώ η Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) χρειάστηκε να αποκλείσει δύο ομάδες για να φτάσει ως εδώ. Στον πρώτο γύρο ξεπέρασε το εμπόδιο της αδύναμης Λίνκολν από το Γιβραλτάρ (2-0, 5-0) και στο δεύτερο της έμπειρης Λουντογκόρετς (1-2, 7-2 στην παράταση, 3-2 κανονική διάρκεια)! Σε όλα τα ματς σκόραρε, ενώ τα τρία τελευταία ήταν Over. Επίσης, έληξαν Over οι 5/5 αγώνες της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η Ντιναμό από την άλλη, έχει δώσει τρία ματς στην τρέχουσα σεζόν, όλα ήταν Over. Το ίδιο συνέβη και στα 6/8 στη βάση της. Και στα έξι σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα η ίδια. Επιθετικογενείς αμφότερες οι ομάδες, μπορούμε να δούμε από τρία γκολ και πάνω στην αναμέτρηση.

ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ – ΙΤΟΥΑΝΟ

Η Νοβοριζοντίνο βγήκε φαβορί στον εν λόγω αγώνα, καθώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση με 6-5-0 στα τελευταία 11 ματς και 3/4 νίκες. Παρόλα αυτά, θα αποφύγουμε τον «1», διότι η Ιτουάνο έδειξε σημάδια ζωής με τα 2/2 «τρίποντα» ανεξαρτήτως έδρας. Αμφότερα ήταν G/G και Over. Εμείς θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφερε και η γηπεδούχος στα 3/4 μέσα – έξω, καθώς και στα 8/10 φετινά παιχνίδια στην έδρα της. Επίσης, σκόραρε στα 7/7 αυτών και δέχτηκε γκολ στα 6/7.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 874 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ OVER 1,73

01.00 875 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ – ΙΤΟΥΑΝΟ G/G ή OV 1,77