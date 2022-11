Τα ματς του Βόλου έχουν γκολ και θέαμα

Η Φορταλέζα… έριχνε ήδη τέσσερα γκολ στο ημίχρονο στην Μπραγκαντίνο (6-0 τελικό) και επιβεβαίωσε το 1,77 του «άσου». Όσον αφορά στο Εστορίλ – Μπενφίκα (0-1), από τη στιγμή που η γηπεδούχος έμεινε με δέκα παίκτες στο 47’ γνωρίζαμε ότι θα ήταν φύσει αδύνατο να παραβιάσει την εστία του «θηρίου».



ΒΟΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ο Βόλος (4ος) εντυπωσιάζει με τη μέχρι τώρα πορεία στο πρωτάθλημα και την επιθετική του δεινότητα (19 τέρματα σε 11 αγωνιστικές). Από την άλλη, αδυνατεί προς το παρόν να διορθώσει τα τρωτά του σημεία ανασταλτικά (15 γκολ παθητικό). Το αξιοπερίεργο είναι ότι έχει δεχτεί περισσότερα τέρματα εντός έδρας, αυτό οφείλεται, όμως, σε μεγάλο βαθμό στο 1-5 με τον Παναθηναϊκό. Η γενική του εικόνα μας οδηγεί στο G/G ή Over το οποίο έφερε στα 5/6 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 3/3 στο «Πανθεσσαλικό». Σε αυτό βρήκε δίχτυα στα 9/10 τελευταία παιχνίδια.

Τα Γιάννινα (11α) δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Δεν τους βοηθάει σε αυτό η άμυνα, καθώς έχουν δεχτεί 22 τέρματα σε 11 αγωνιστικές. Ήτοι τρώνε δύο γκολ ανά παιχνίδι. Θετικό από την άλλη, για τα δεδομένα τους ότι σκοράρουν μία φορά κατά μέσο όρο ανά ματς. Σημαντικό και το γεγονός ότι είναι «ξεκούραστα», αφού δεν «χτύπησαν» τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (0-2). Μετρούν 7/8 G/G ή Over μέσα – έξω και 3/4 μακριά από τους «Ζωσιμάδες».



ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΘΕΛΤΑ

Η Βαγεκάνο (9η) προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά τρώει εύκολα γκολ και παράλληλα, είχε δύο ημέρες ξεκούρασης λιγότερες από τη νυν αντίπαλό της. Κρίνουμε καλή επιλογή το G/G ή Over, το οποίο παρουσίασε στα 8/10 ανεξαρτήτως έδρας και στα 4/5 στο «Βαγέκας». Έμεινε στο 0-0 με τη Χετάφε με την οποία πρώτα παίζουν ξύλο και μετά μπάλα ένεκα της αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ τους. Επίσης, σκόραρε στους 9/10 αγώνες εντός – εκτός και στους 4/5 στο «σπίτι» της.



Η Θέλτα (18η) παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο 1-2 με την Οσασούνα, αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο G/G ή Over στο πρωτάθλημα. Μακριά από το Βίγκο μετράει 4/5. Επίσης, έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία με 26 τέρματα παθητικό σε 13 αγώνες, αλλά και έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ σε ολόκληρη την Ισπανία, τον Ιάγκο Άσπας. Ο αρχηγός της είχε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση, μπήκε, όμως, στην αποστολή και αναμένεται να παίξει.



Τέλος, το G/G ή Over παρουσιάστηκε στα 7/9 μεταξύ τους ματς στην έδρα της Βαγεκάνο.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



19.00 946 ΒΟΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΝΑ G/G ή OV 1,65

20.00 949 ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΘΕΛΤΑ G/G ή OV 1,70