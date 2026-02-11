Σε φόρμα η Σουίντον

Το G/G του 1,60 στο Λουκέρνη – Γκρασχόπερς (4-3) χθες έγινε από το 15ο λεπτό, αλλά το Χαρτς – Χιμπέρνιαν έληξε 1-0. Εδώ είχαμε ποντάρει το «1Χ+Ov 1,5». Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Ελλάδας και τη Β’ Αγγλίας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

Επαναληπτικός ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-1. Δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ και σε περίπτωση που λήξει «Χ» η κανονική διάρκεια ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Οι δύο ομάδες συναντιούνται τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα! Τα… είπαν στην Κρήτη στο πρώτο ματς (1-1) και στο πρωτάθλημα (3-2 ο ΟΦΗ) και τώρα τίθενται αντιμέτωπες στη Λιβαδειά. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφεραν στα 5/6 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 5/5 εντός – εκτός και 10/13 στη βάση της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 9/12 μέσα – έξω και 8/10 μακριά από την Κρήτη.

ΣΟΥΙΝΤΟΝ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ

Εξ αναβολής αναμέτρηση για την 29η αγωνιστική στη Β’ Αγγλίας με τη Σουίντον να είναι μέσα στην πρώτη τριάδα που οδηγεί απευθείας στην Α’ Αγγλίας και τη Νιούπορτ στην προτελευταία θέση και στο «-2» από τη σωτηρία. Η γηπεδούχος βρίσκεται στο ανέβασμά της, καθώς μετράει 3/3 νίκες ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, παρουσιάζεται πανίσχυρη στη βάση της όπου έχει φέτος 9-3-3 στο πρωτάθλημα και 4/5 «τρίποντα». Σε αυτή κέρδισε και τη φιλοξενούμενη στα τελευταία τρία ματς που την υποδέχτηκε χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ. Η Νιούπορτ πάλι, έχει 1-1-4 στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια μέσα – έξω και 0-1-7 στις τελευταίες οκτώ εξορμήσεις της! Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην ισχυρή Σουίντον.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 888 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ G/G ή OV 1,70

22.00 934 ΣΟΥΙΝΤΟΝ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ 1 1,55