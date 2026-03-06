Σε φόρμα η Ουτρέχτη

Η Βικτόρια Πλζεν διασύρθηκε στην Καρβίνα (0-3) χθες και αποκλείστηκε στο Κύπελλο Τσεχίας. Επίσης, η Τσέλιε ηττήθηκε 2-1 από την Αλουμίνι! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ολλανδίας και τη Β’ Βελγίου.

ΜΠΙΡΣΧΟΤ – ΓΚΕΝΚ B’

Η Μπίρσχοτ είναι στο «-6» από τη δυάδα που οδηγεί στην Α’ Βελγίου, ενώ η Γκενκ Β’ στο «-6» από την εξάδα για τα μπαράζ ανόδου. Δεν έχει βέβαια δικαίωμα προβιβασμού, καθώς είναι η δεύτερη ομάδα της Γκενκ, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει από το να κάνει… ζημιές. Ο «1» είναι λογικός, αλλά πληρώνει λίγο για τα δεδομένα του αγώνα. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 3/5 μεταξύ τους ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, η γηπεδούχος έχει 3/5 μέσα – έξω και 4/5 στο «σπίτι» της όπου βρήκε δίχτυα στα 13/15 φετινά παιχνίδια της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 3/3 εντός – εκτός και 3/4 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, σκόραρε στις 5/7 εξόδους της.

ΧΕΡΑΚΛΕΣ – ΟΥΤΡΕΧΤΗ

Η Χεράκλες κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά η διαφορά επιπέδου με τις υπόλοιπες ομάδες είναι εμφανής. Αυτή τη στιγμή είναι στο «-9» από την απευθείας σωτηρία και στο «-5» από τα μπαράζ που οδηγούν στην αποφυγή του υποβιβασμού. Παρότι υπάρχει δρόμος στο πρωτάθλημα δύσκολα θα τη σκαπουλάρει. Βρίσκεται σε κακή κατάσταση έχοντας τέσσερις σερί ήττες και 1-1-8 στα τελευταία 10 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, έχασε στα 4/5 στο γήπεδό της. Η Ουτρέχτη από την άλλη, είναι σε διαρκή άνοδο μετρώντας 3-1-0 στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς και διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη. Μακριά από τη βάση της έχει δύο συνεχόμενα «τρίποντα» και είναι ικανή να πάρει άλλο ένα απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 153 ΜΠΙΡΣΧΟΤ – ΓΚΕΝΚ B’ G/G 1,56

21.00 159 ΧΕΡΑΚΛΕΣ – ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2 2,00