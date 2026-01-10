Προτάσεις από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία

To Over έγινε χτες στο ματς της Bundesliga ανάμεσα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Ντόρτμουντ το οποίο έληξε ισόπαλο με 3-3. Το ίδιο σκορ ήρθε και στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Αγγλίας, Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ. Είχαμε προτείνει το «διπλό» της Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά έκανε την έκπληξη η Ρέξαμ και πήρε την πρόκριση με 4-3 στα πέναλτι.

Επιλογές από τη Serie A, την Bundesliga και τη La Liga περιλαμβάνει η σημερινή τριάδα. Η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες στα μέσα της εβδομάδας. Κέρδισε με 0-2 τη Λέτσε και παρέμεινε στις θέσεις του Champions League. Είναι φαβορί για τη νίκη και στο εντός έδρας ματς με τη Σασουόλο, η οποία την Τρίτη ηττήθηκε με 0-3 από τη Γιουβέντους και συμπλήρωσε 5 αγώνες χωρίς να κερδίσει (0-3-2). Ποντάρουμε στη Ρόμα.

Στην Bundesliga αναμένεται να έχει πολλά γκολ το ντέρμπι της Λεβερκούζεν με την Στουτγκάρδη. Πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις γιορτές η Λεβερκούζεν βρισκόταν σε πολύ καλή φόρμα και είχε κερδίσει με 1-3 τη Λειψία. Μετράει 10 Over σε 15 αγωνιστικές. Η Στουτγκάρδη έχει 1 περισσότερο. Εκτός έδρας έχει φέρει 8 Over σε ισάριθμα παιχνίδια! Λογικά θα σημειωθούν πάνω από 2 γκολ και στην επίσκεψή της στο Λεβερκούζεν.

Στη La Liga είναι κρίσιμο για την Βαλένθια το παιχνίδι με την Έλτσε. Βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού και χρειάζεται τους βαθμούς. Παραμένει χωρίς νίκη για 5 αγωνιστικές, στις οποίες έφερε 3 ισοπαλίες με 1-1. Μπορεί να πάρει τη νίκη στην έδρα της. Η Έλτσε βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας, δεν έχει νίκη εκτός έδρας (0-3-5) αλλά είναι επικίνδυνη και δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ισοπαλίας. Για να καλυφθούμε επομένως με το «Χ» ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

617 (19:00) ΡΟΜΑ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1 1,55

619 (19:30) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ OVER 2,5 1,52

638 (22:00) ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΕΛΤΣΕ 1Χ+OVER 1,5 1,80