Πολλά γκολ στο Κύπελλο Αγγλίας

Με ταμείο αποχαιρετήσαμε τα πρωταθλήματα τη Δευτέρα! Πέρασε η δυάδα από τη Σούπερ Λίγκα με τους «άσους» του Αστέρα Τρίπολης (1,75) στο ματς με τον Ιωνικό και του ΟΦΗ (1,84) στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Εν αναμονή του Μουντιάλ, που ξεκινάει την Κυριακή στο Κατάρ, θα ασχοληθούμε σήμερα με το Κύπελλο Αγγλίας. Δεν προσφέρονται για μεγάλο ποντάρισμα τα σημερινά παιχνίδια. Φαβορί είναι η Γουίμπλεντον στο ματς με τη Γουεϊμάουθ και η Ντέρμπι στον αγώνα με την Τορκί. Χωρίς αξία είναι οι «άσοι» τους, ειδικά αυτός της Ντέρμπι. Θα πάμε με τα πολλά γκολ, με το Over 2,5 στο πρώτο παιχνίδι και το Over 3,5 στο δεύτερο.

Η Γουειμάουθ έχει φέρει 7 σερί Over 2,5 στα εκτός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Η Τορκί μετράει 8 Over 2,5 στα 9 τελευταία ματς. Συμπλήρωσε και 5 σερί Over 3,5. To πιθανότερο είναι να χάσει με μεγάλο σκορ από την Ντέρμπι, η οποία προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 1-3 κόντρα στη Μίλτον Κέινς Ντονς.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

502 (21:45) ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ OVER 2,5 1,54

503 (21:45) ΝΤΕΡΜΠΙ-ΤΟΡΚΙ OVER 3,5 1,90