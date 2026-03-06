Πολλά γκολ στη Γαλλία

Από τη Γαλλία και την Ιταλία είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Φαβορί για τη νίκη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν στο ντέρμπι με την Μονακό. Πρόσφατα βρέθηκαν αντιμέτωπες στα playoffs του Champions League. Χορταστικά ήταν και τα 2 παιχνίδια.

Στο πρώτο ματς η Μονακό προηγήθηκε με 2-0 αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-3. Στο δεύτερο ήρθαν ισόπαλες με 2-2. Το πιθανότερο είναι να γίνει και σήμερα, στην έδρα της Παρί, ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ και σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες. Ποντάρουμε στο Goal/Goal και στο Over.

Στη Serie A η Νάπολι επέτρεψε στις νίκες με περιπετειώδη τρόπο. Προηγήθηκε νωρίς στην έδρα της Βερόνα, ισοφαρίστηκε 1-1 στο 2ο ημίχρονο και πέτυχε το νικητήριο γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρέμεινε στην 2η θέση και θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League.

Στην έδρα της είναι αήττητη με 8 νίκες και 4 ισοπαλίες. Είναι φαβορί για μία ακόμα νίκη στο παιχνίδι με την Τορίνο. Από επιτυχία προέρχεται και η φιλοξενούμενη. Κέρδισε με 2-0 τη Λάτσιο και απομακρύνθηκε από τις επικίνδυνες θέσεις. Δύσκολα όμως θα έχει βαθμολογικό όφελος στην έδρα της Νάπολι. Επιλέγουμε τον «άσο».

H ΠΡΟΤΑΣΗ

178 (21:45) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL+OVER 1,66

185 (21:45) ΝΑΠΟΛΙ-ΤΟΡΙΝΟ 1 1,58