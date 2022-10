Πολλά γκολ απόψε στο Europa League

Τα Over επέστρεψαν την Τετάρτη στο Champions League (6 Over στα 8 παιχνίδια) και μαζί τους επανήλθε στα ταμεία και η στήλη! Πέρασε η τριάδα με τα Over στους αγώνες Νάπολι-Άγιαξ (1,52), Μπαρτσελόνα-Ίντερ (1,57) και τον «άσο» της Τότεναμ (1,51) στο ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Από το Champions League περνάμε σήμερα στα άλλα 2 Κύπελλα Ευρώπης, το Europa League και το Conference League. Πολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια στην 4η αγωνιστική των ομίλων.

Οι επιλογές μας είναι με 3 Over από το Europa League. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, προέρχεται από τη νίκη με 3-2 στο ντέρμπι της Premier League με τη Λίβερπουλ και απόψε αντιμετωπίζει στη Νορβηγία την Μπόντο Γκλιμτ. Πριν από μία εβδομάδα την κέρδισε εύκολα με 3-0 στο Λονδίνο.

Ο αγώνας γίνεται σε τεχνητό τερέν, κάτι που ευνοεί τη γηπεδούχο. Σκοράρει με άνεση στο «Ασπμίρα» η Μπόντο, μπορεί να βρει δίχτυα και κόντρα στην Άρσεναλ. Το Over είναι πιθανό.

Στο άλλο ματς του 1ου ομίλου η Αϊντχόφεν υποδέχεται τη Ζυρίχη. Την προηγούμενη εβδομάδα την συνέτριψε εκτός έδρας με 1-5. Είναι «καυτό» φαβορί για τη νίκη και απόψε. Δεν έχει να χάσει τίποτα η Ζυρίχη αφού με 0 βαθμούς σε 3 ματς δεν ελπίζει σε πρόκριση. Το πιο πιθανό σενάριο είναι η Αϊντχόφεν να κερδίσει και πάλι με μεγάλο σκορ. Η Ζυρίχη έχει φέρει μόνο Over στα 3 παιχνίδια της στον 1ο όμιλο του Europa League.

Άλλο 1 πιθανό Over είναι αυτό στον αγώνα της Φέγενορντ με τη Μίντιλαντ για τον 6ο όμιλο του Europa League. Στην προηγούμενη αναμέτρησή τους στη Δανία η Φέγενορντ προηγήθηκε με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο. Η Μίντιλαντ ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε 2-2. Και οι 2 ομάδες έδειξαν ότι σκοράρουν με άνεση, αλλά έχουν και αμυντικά προβλήματα.

Η Φέγενορντ μετράει 3 Over στα ισάριθμα παιχνίδια της στον όμιλο. Η Μίντιλαντ ξεκίνησε με την ήττα 1-0 από την Στουρμ Γκρατς και στη συνέχεια έφερε 2 Over. Κέρδισε με 5-1 τη Λάτσιο και ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Φέγενορντ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

869 (19:45) ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΑΡΣΕΝΑΛ OVER 1,55

873 (19:45) ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ OVER 1,55

885 (22:00) ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΖΥΡΙΧΗ OVER 1,40